Писарев: Удаление, конечно, спутало планы на матч с «Краснодаром»

Главный тренерпрокомментировал результат матча группового турнира Кубка России против(0:2).

На 26-й минуте игры прямую красную карточку получил защитник «Химок» Захар Волков.

«Удаление, конечно, спутало планы. Во втором тайме мы перестроились. Поблагодарил команду за второй тайм, потому что надо уметь в меньшинстве играть.

В меньшинстве нам удалось выглядеть хорошо и создавать даже моменты. Игра второго тайма — опять игры в меньшинстве», — сказал Писарев «Спорт-Экспрессу».

В матче 2-го тура Кубка России «Краснодар» на выезде сыграет с «Локомотивом» 14 сентября. «Химки» в тот же день проведут матч в гостях с «Нижним Новгородом».