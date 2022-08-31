Балотелли уйдет из «Адана Демирспор» в клуб из чемпионата Швейцарии

в ближайшее время покинет, сообщает известный журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, Балотелли продолжит карьеру в «Сьоне».

Итальянский форвард уже согласовал условия личного контракта со швейцарским клубом. Теперь руководству «Сьона» предстоит договориться с «Адана Демирспор» по поводу суммы трансфер.

Президент турецкого клуба Мурат Санджак ранее заявил, что хочет получить за Балотелли четыре миллиона евро.

Балотелли выступает за «Адана Демирспор» с лета 2021 года. За это время он провел 34 матча, в которых забил 19 мячей и сделал семь результативных передач.