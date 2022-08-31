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    Балотелли уйдет из «Адана Демирспор» в клуб из чемпионата Швейцарии

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    Марио Балотелли в ближайшее время покинет «Адана Демирспор», сообщает известный журналист Фабрицио Романо.

    Марио Балотелли
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    Марио Балотелли

    По данным источника, Балотелли продолжит карьеру в «Сьоне».

    Итальянский форвард уже согласовал условия личного контракта со швейцарским клубом. Теперь руководству «Сьона» предстоит договориться с «Адана Демирспор» по поводу суммы трансфер.

    Президент турецкого клуба Мурат Санджак ранее заявил, что хочет получить за Балотелли четыре миллиона евро.

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    • Балотелли выступает за «Адана Демирспор» с лета 2021 года. За это время он провел 34 матча, в которых забил 19 мячей и сделал семь результативных передач.

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