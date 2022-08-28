«Барселона» — «Вальядолид»: счет матча 4:0, обзор голов

Счет в матче был открыт на 24-й минуте. Рафинья с правого фланга закрутил мяч в дальнюю часть вратарской, где ни Хави Санчес, ни Хоакин Фернандес не успевали за Левандовским, и Роберт правой ногой в прыжке отправил мяч в сетку мимо Масипа.
На 43-й минуте Дембеле с правого фланга сместился в штрафную, ушел в сторону от одного соперника, от второго — и покатил мяч в центр, где Педри резким ударом в касание вколотил его в правый угол.
На 65-й минуте Дембеле удался прорыв по правому флангу. Пройдя к штрафной, Усман покатил мяч на Роберта Левандовского, который технично пробил мимо вышедшего навстречу Масипа под дальнюю штангу!
А в компенсированное время Рафинья отдал передачу справа в штрафную, мяч цепляет ногу кого-то из гостей и пришел к Левандовскому, который пробил в касание перед собой. Масип в падении рукой перевел в перекладину, но на добивании оказался Серхи Роберто.
В этой встрече за «Барсу» дебютировал защитник Жюль Кунде, который, наконец, был внесен в заявку команды на сезон.
Календарь и таблица испанской Примеры
«Барселона» набрала семь очков и вышла на промежуточное второе место в турнирной таблице. «Вальядолид» с одним очком остался 17-м.