«Барселона» — «Вальядолид»: счет матча 4:0, обзор голов

В матче 3-го тура чемпионата Испанииодержала домашнюю победу надсо счетом 4:0.

Счет в матче был открыт на 24-й минуте. Рафинья с правого фланга закрутил мяч в дальнюю часть вратарской, где ни Хави Санчес, ни Хоакин Фернандес не успевали за Левандовским, и Роберт правой ногой в прыжке отправил мяч в сетку мимо Масипа.

На 43-й минуте Дембеле с правого фланга сместился в штрафную, ушел в сторону от одного соперника, от второго — и покатил мяч в центр, где Педри резким ударом в касание вколотил его в правый угол.

На 65-й минуте Дембеле удался прорыв по правому флангу. Пройдя к штрафной, Усман покатил мяч на Роберта Левандовского, который технично пробил мимо вышедшего навстречу Масипа под дальнюю штангу!

А в компенсированное время Рафинья отдал передачу справа в штрафную, мяч цепляет ногу кого-то из гостей и пришел к Левандовскому, который пробил в касание перед собой. Масип в падении рукой перевел в перекладину, но на добивании оказался Серхи Роберто.

Футбол. Испания. Примера Барселона — Вальядолид 4:0 Голы: 1:0 Роберт Левандовски (24'), 2:0 Педри (43'), 3:0 Роберт Левандовски (64'), 4:0 Серхи Роберто (90 + 2') Барселона: Марк-Андре тер Штеген, Жюль Кунде, Рональд Араухо (Серхи Роберто, 61'), Эрик Гарсия, Alejandro Balde, Gavi, Серхио Бускетс (Франк Кессье, 76'), Педри, Рафаэл Диас (Ансумане Фати, 61'), Роберт Левандовски, Усман Дембеле (Ферран Торрес, 82') Вальядолид: Ануар (Roberto Arroyo, 76'), Серхио Гвардиола (Серхио Леон, 61'), Ivan Sanchez (Тони Вилья, 61'), Кике Перес, Мончи (Оскар Плано, 46'), Alvaro Aguado (Роке Меса, 46'), Серхио Эскудеро, Санчес Хавьер, Хоакин Фернандес, Луис Перес, Хорди Масип Предупреждения: Мончи (45 + 2'), Санчес Хавьер (78'), Кике Перес (79')

В этой встрече за «Барсу» дебютировал защитник Жюль Кунде, который, наконец, был внесен в заявку команды на сезон.

Календарь и таблица испанской Примеры

«Барселона» набрала семь очков и вышла на промежуточное второе место в турнирной таблице. «Вальядолид» с одним очком остался 17-м.