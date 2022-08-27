«Ювентус» — «Рома»: счет матча 1:1, обзор голов

Футбол. Италия. Серия А
Ювентус — Рома 1:1
Голы: 1:0 Душан Влахович (2'), 1:1 Тэмми Абрахам (69') Ювентус: Войцех Щенсны, Маттиа Де Шильо, Бремер, Данило, Алекс Сандро, Мануэль Локателли (Николо Ровелла, 85'), Адриен Рабьо (Денис Закария, 58'), Хуан Куадрадо (Уэстон Маккенни, 77'), Fabio Miretti (Аркадиуш Милик, 77'), Филип Костич, Душан Влахович (Мойзе Кин, 86') Рома: Тэмми Абрахам, Лоренцо Пеллегрини (Эдоардо Бове, 90'), Пауло Дибала (Мараш Кумбула, 78'), Леонардо Спинаццола (Никола Залевский, 46'), Бриан Кристанте, Неманья Матич, Рик Карсдорп (Зеки Челик, 62'), Рожер Ибаньес, Крис Смоллинг, Джанлука Манчини (Стефан Эль-Шаарави, 46'), Руй Патрисиу Предупреждения: Мануэль Локателли (6'), Бриан Кристанте (41'), Филип Костич (77')