Мозес приступил к тренировкам после перенесенной операции

Полузащитник «Спартака»начал свое восстановление после сложной операции. Футболист опубликовал в соцсетях видео из тренажерного зала, где он делает упражнение на ногу.

Напомним, в первом тайме матча 4-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с «Уралом» (2:0) Виктор Мозес получил травму, из-за которой не смог продолжить игру и был заменён. Позже стало известно, что из-за повреждения ахиллова сухожилия футболист выбыл на длительный срок и будет вынужден перенести операцию, восстановление должно занять около полугода.

В сезоне-2022/23 Мозес забил 2 гола в 4 матчах за «Спартак». Его контракт с красно-белыми действует до конца июня 2024-го.