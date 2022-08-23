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    Мозес приступил к тренировкам после перенесенной операции

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    Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес начал свое восстановление после сложной операции. Футболист опубликовал в соцсетях видео из тренажерного зала, где он делает упражнение на ногу.

    Виктор Мозес
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    Виктор Мозес

    Напомним, в первом тайме матча 4-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с «Уралом» (2:0) Виктор Мозес получил травму, из-за которой не смог продолжить игру и был заменён. Позже стало известно, что из-за повреждения ахиллова сухожилия футболист выбыл на длительный срок и будет вынужден перенести операцию, восстановление должно занять около полугода.

    В сезоне-2022/23 Мозес забил 2 гола в 4 матчах за «Спартак». Его контракт с красно-белыми действует до конца июня 2024-го.

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