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    «Барселона» разгромила «Реал Сосьедад», Левандовский забил два мяча

    «Реал Сосьедад» — «Барселона»: счет матча 1:4, обзор голов

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    В матче 2-го тура чемпионата Испании «Реал Сосьедад» потерпел домашнее поражение от «Барселоны» со счетом 1:4.

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    Каталонцы открыли счет уже на первой минуте. Прошла контратака гостей, Бальде ворвался в штрафную и покатил в район вратарской, откуда Роберт Левандовский в касание перевёл мяч в угол ворот, не оставив ни одного шанса голкиперу

    На 6-й минуте баски отыгрались. Де Йонга накрыли в середине поля, после чего Сильва вывел Александера Исака один на один с Тер Штегеном. Защитник гостей Гарсия бросился в отчаянный подкат, но накрыть удар шведского форварда у него не получилось — после удара Александра мяч ударился в пятку игроку «Барселоны» и по неберущейся траектории перелетел через голкипера в ворота.

    На 66-й минуте Ансу Фати гениально сыграл пяткой, вложив мяч в ногу Дембеле, а Усман влетел в штрафную и неотразимо мощно пробил в правый угол под опорную ногу Ремиро.

    Спустя две минуты Ансу начал голевую атаку, выложив передачу на Педри, тот обратной передачей вернул мяч в штрафную на Фати, игрок «Барселоны» в касание перевёл дальше на Роберта Левандовского, который и поразил цель.

    А на 79-й минуте Рафинья с правого фланга перевёл мяч на Левандовского, тот принял мяч спиной к воротам и пяткой с лёта переадресовал на Фати, выведя партнёра один на один с вратарём, и Ансу очень легко переиграл Ремиро, доведя счёт до разгромного.

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