«Реал Сосьедад» — «Барселона»: счет матча 1:4, обзор голов

В матче 2-го тура чемпионата Испаниипотерпел домашнее поражение отсо счетом 1:4.

Каталонцы открыли счет уже на первой минуте. Прошла контратака гостей, Бальде ворвался в штрафную и покатил в район вратарской, откуда Роберт Левандовский в касание перевёл мяч в угол ворот, не оставив ни одного шанса голкиперу

На 6-й минуте баски отыгрались. Де Йонга накрыли в середине поля, после чего Сильва вывел Александера Исака один на один с Тер Штегеном. Защитник гостей Гарсия бросился в отчаянный подкат, но накрыть удар шведского форварда у него не получилось — после удара Александра мяч ударился в пятку игроку «Барселоны» и по неберущейся траектории перелетел через голкипера в ворота.

На 66-й минуте Ансу Фати гениально сыграл пяткой, вложив мяч в ногу Дембеле, а Усман влетел в штрафную и неотразимо мощно пробил в правый угол под опорную ногу Ремиро.

Спустя две минуты Ансу начал голевую атаку, выложив передачу на Педри, тот обратной передачей вернул мяч в штрафную на Фати, игрок «Барселоны» в касание перевёл дальше на Роберта Левандовского, который и поразил цель.

А на 79-й минуте Рафинья с правого фланга перевёл мяч на Левандовского, тот принял мяч спиной к воротам и пяткой с лёта переадресовал на Фати, выведя партнёра один на один с вратарём, и Ансу очень легко переиграл Ремиро, доведя счёт до разгромного.