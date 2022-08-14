Писарев: Первый тайм «Химкам» не удался, но после перерыва нам удалось перестроиться

Новый наставникподвел итоги матча 5-го тура РПЛ с(1:3).

«Первый тайм нам не удался. Обидный гол получили со стандарта. Но команде надо отдать должное, после перерыва нам удалось перестроиться.

Произошла замена центральных, поменяли схему. Пошли ва‑банк и пропустили третий гол. Есть негативные моменты, но есть и позитив, от которого можно оттолкнуться, — это второй тайм.

Я говорил про "современный" футбол. А это — баланс обороны и атаки. Высокий прессинг, высокая линия обороны, контроль, доминирование — хочется играть в этот футбол, но на это нужно время. Надо подождать, поработать над этими компонентами.

Слухи о Юране не мешали готовиться к матчу. Спасибо руководству, что оградили тренерский штаб и команду от всего этого. Мы нормально готовились.

Понятно, что любая отставка — это стресс, турбулентность. Надеюсь, нам удалось нивелировать этот момент, мы спокойно готовились к игре», — сказал Писарев «Матч ТВ».