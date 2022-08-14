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    Писарев: Первый тайм «Химкам» не удался, но после перерыва нам удалось перестроиться

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    Новый наставник «Химок» Николай Писарев подвел итоги матча 5-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:3).

    Николай Писарев
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    Николай Писарев

    «Первый тайм нам не удался. Обидный гол получили со стандарта. Но команде надо отдать должное, после перерыва нам удалось перестроиться.

    Произошла замена центральных, поменяли схему. Пошли ва‑банк и пропустили третий гол. Есть негативные моменты, но есть и позитив, от которого можно оттолкнуться, — это второй тайм.

    Я говорил про "современный" футбол. А это — баланс обороны и атаки. Высокий прессинг, высокая линия обороны, контроль, доминирование — хочется играть в этот футбол, но на это нужно время. Надо подождать, поработать над этими компонентами.

    Слухи о Юране не мешали готовиться к матчу. Спасибо руководству, что оградили тренерский штаб и команду от всего этого. Мы нормально готовились.

    Понятно, что любая отставка — это стресс, турбулентность. Надеюсь, нам удалось нивелировать этот момент, мы спокойно готовились к игре», — сказал Писарев «Матч ТВ».

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