ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Робет ЛевандовскийБорьба обостряется. Чего ждать от нового розыгрыша Ла Лиги?
  • 21:37
    • France Football назвал претендентов на «Золотой мяч», Месси не номинирован
  • 21:29
    • «Урал» сыграл вничью с «Факелом» в первом матче после отставки Шалимова
  • 23:58
    • «Севилья» проиграла «Осасуне» в стартовом матче Ла Лиги
  • 23:27
    • Дортмундская «Боруссия» вырвала волевую победу у «Фрайбурга»
  • 22:13
    • Определились претенденты на приз лучшему вратарю года имени Льва Яшина
    Все новости спорта

    Тренер «Факела»: Думаю, мы наиграли на гол в матче с «Уралом»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Факел Урал РПЛ Футбол России
    Главный тренер «Факела» Олег Василенко прокомментировал результат матча 5-го тура РПЛ с «Уралом» (0:0).

    Олег Василенко
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Олег Василенко

    «Соперник оборонялся большим количеством. Мы пытались это вскрыть, пытались угрожать воротам.

    У нас это получалось, но, если мы не забили гол, у нас это получалось не очень идеально.

    В общем, нас не устроила ничья. Мы расстроены. Понимаем, что каждое очко — это в копилку. Тем не менее, мы настраивались на победу и держали темп. Думаю, мы наиграли на гол.

    Но это все отговорки для бедных. Мы хотели выиграть, прикладывали усилия, но эшелонированную оборону "Урала" так и не вскрыли, поэтому 0:0», — приводит слова Василенко пресс-служба «Факела».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Исход может быть любым
  • «Зенит» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.45
    •
  • Будет ли у «Локо» первая виктория в сезоне?
  • «Локомотив» — «Крылья Советов». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • «Арсенал» наберет три очка в матче с «Лестером»?
  • «Арсенал» — «Лестер». Прогноз и ставки
  • 2.13
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.90
  • Экспресс дня 13 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Зенит — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Локомотив — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Арсенал — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Борнмут
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Брентфорд — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  4.50
  • Прогноз на матч ПСЖ — Монпелье
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Динамо — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Барселона — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры