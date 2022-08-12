Тренер «Факела»: Думаю, мы наиграли на гол в матче с «Уралом»

Олег Василенко Фото: «Факел»
«Соперник оборонялся большим количеством. Мы пытались это вскрыть, пытались угрожать воротам.
У нас это получалось, но, если мы не забили гол, у нас это получалось не очень идеально.
В общем, нас не устроила ничья. Мы расстроены. Понимаем, что каждое очко — это в копилку. Тем не менее, мы настраивались на победу и держали темп. Думаю, мы наиграли на гол.
Но это все отговорки для бедных. Мы хотели выиграть, прикладывали усилия, но эшелонированную оборону "Урала" так и не вскрыли, поэтому 0:0», — приводит слова Василенко пресс-служба «Факела».