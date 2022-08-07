«Айнтрахт» и «Ювентус» не могут согласовать сделку по Филипу Костичу

Туринский «Ювентус» заинтересован в подписании полузащитника «Айнтрахта»и хочет закрыть сделку к завтрашнему дню, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своем сайте

По информации источника, клубы расходятся в оценке 29-летнего серба на 4 миллиона евро и из-за этого никак не могут достичь окончательной договоренности по трансферу.

Ранее в СМИ появлялась информация, что у полузащитника уже есть соглашение с туринским клубом об условиях личного контракта — соглашение до 2025 года с зарплатой 2,7 миллиона евро в год плюс бонусы.

В нынешнем сезоне Костич провел за «Айнтрахт» 2 матча и отдал 1 результативную передачу. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.