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    «Динамо» победило «Крылья Советов»

    «Крылья Советов» — «Динамо»: счет 0:2, обзор голов

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    «Динамо» всухую победило «Крылья Советов» в матче 4 тура РПЛ. Счет составил 2:0 в его пользу.

    Вячеслав Грулев
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    Вячеслав Грулев

    Счет открыл Роберто Фернандес с подачи Луки Гагнидзе. Второй мяч у гостей забил Вячеслав Грулев, который открылся под передачу Николы Моро.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Крылья Советов — Динамо 0:2
    Голы: 0:1 Fernandez R. (13'), 0:2 Grulev V. (60') Крылья Советов: Bijl G. (Gaponov I., 87'), Evgenyev R. (Barac M., 72'), Ezhov R., Glushenkov M. (Lipovoy D., 86'), Gorshkov Y., Kovalenko A., Lomaev I., Sokolov A. (Khubulov V., 72'), Soldatenkov A., Tsypchenko D. (Shitov V., 72'), Vityugov M. Динамо: Fernandez R., Gagnidze L., Grulev V., Lesovoy D. (Karapuzov V., 75'), Moro N., Parshivlyuk S. (Gladyshev Y., 86'), Sazonov S., Shunin A., Skopintsev D. (M.D., 74'), Smolov F., Tyukavin K. (Laxalt D., 59') Предупреждения: Vityugov M. (19'), Fernandez R. (54'), Gagnidze L. (69'), Parshivlyuk S. (82')

    «Динамо» набрало 8 очков и идет четвертым. «Крылья Советов» не могут выиграть уже третий тур подряд.

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