Уткин о платном обращении в ЭСК: Чушь это. Тут не за что платить, комиссия совершенно не перерабатывает

Известный блогервысказался о том, что обращения в Экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) могут стать платными для клубов.

«Пишут, что следовало бы клубам платить за то, что экспертная комиссия (ЭСК) рассматривает их апелляции.

Подал апелляцию — за каждую плати. Прав — деньги вернут. Неправ — заплатил тем самым.

Чушь это. Чем больше случаев рассматривает комиссия, тем лучше. Это способствует разъяснению правил и их применения.

Никакой иной задачи у ЭСК нет. Комиссия совершенно не перерабатывает. Тут не за что платить, это вполне естественное право — получить разъяснения», — написал Уткин в своем телеграм-канале.