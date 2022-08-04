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    Уткин о платном обращении в ЭСК: Чушь это. Тут не за что платить, комиссия совершенно не перерабатывает

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    Известный блогер Василий Уткин высказался о том, что обращения в Экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) могут стать платными для клубов.

    Василий Уткин
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    Василий Уткин

    «Пишут, что следовало бы клубам платить за то, что экспертная комиссия (ЭСК) рассматривает их апелляции.

    Подал апелляцию — за каждую плати. Прав — деньги вернут. Неправ — заплатил тем самым.

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    • Чушь это. Чем больше случаев рассматривает комиссия, тем лучше. Это способствует разъяснению правил и их применения.

    Никакой иной задачи у ЭСК нет. Комиссия совершенно не перерабатывает. Тут не за что платить, это вполне естественное право — получить разъяснения», — написал Уткин в своем телеграм-канале.

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