Семак ожидает сложной игры в Грозном

Главный тренер «Зенита»поделился ожиданиями от игры с «Ахматом» в 4 туре РПЛ.

«Вы правы — не рядовой штамп. Все матчи складываются очень сложно. Это констатация факта. С чем это связано? Команда — южная, эмоциональная. Будут готовиться на максимально возможном уровне к встрече с чемпионом, дополнительный настрой. Плюс — поле очень медленное всегда.

Преимущества касаемо быстроты работы с мячом, передачи, отчасти нивелируются на таком поле. Все вместе это выравнивает шансы команд. На одну из главных ролей выходят движение, борьба, настрой. В этих компонентах "Ахмат" традиционно силен — и игры складываются сложно», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

Матч «Ахмат» — «Зенит» запланирован на 6 августа 19:00 по мск. «Зенит» возглавляет таблицу РПЛ с 7 очками на счету.