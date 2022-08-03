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    Назначены арбитры на матчи 4-го тура РПЛ

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    Назначены арбитры и инспекторы на матчи 4-го тура российской Премьер-лиги.

    Назначены арбитры на матчи 4-го тура РПЛ
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    Назначены арбитры на матчи 4-го тура РПЛ

    6 августа (суббота)

    «Урал» — «Спартак»: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Владислав Назаров; резервный судья — Сергей Цыганок; VAR — Евгений Кукуляк; AVAR — Александр Богданов; инспектор — Юрий Баскаков.

    ЦСКА — «Факел»: судья — Ян Бобровскийв, ассистенты судьи — Алексей Ширяев, Игорь Князев; резервный судья — Анастасия Пустовойтова; VAR — Сергей Карасёв; AVAR — Адлан Хатуев; инспектор — Александр Колобаев.

    «Краснодар» — «Локомотив»: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Егор Болховитин; резервный судья — Юнус Кошко; VAR — Игорь Панин; AVAR — Валерий Данченко; инспектор — Вячеслав Харламов.

    «Ахмат» — «Зенит»: судья — Сергей Иванов, ассистенты судьи — Варанцо Петросян, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Максим Перезва; VAR — Анатолий Жабченко; AVAR — Екатерина Курочкина; инспектор — Сергей Мартынов.

    7 августа (воскресенье)

    «Торпедо» — «Химки»: судья — Алексей Амелин, ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Денис Березнов; резервный судья — Анатолий Жабченко; VAR — Анастасия Пустовойтова; AVAR — Алексей Лунёв; инспектор — Игорь Синер.

    «Крылья Советов» — «Динамо»: судья — Виталий Мешков, ассистенты судьи — Арам Петросян, Андрей Гурбанов; резервный судья — Артём Смолин; VAR — Артём Любимов; AVAR — Андрей Веретешкин; инспектор — Александр Гвардис.

    «Ростов» — «Оренбург»: судья — Василий Казарцев, ассистенты судьи — Рашид Абусуев, Рустам Мухтаров; резервный судья — Дмитрий Стрельцов; VAR — Павел Шадыханов; AVAR — Илья Елеференко; инспектор — Александр Гончар.

    «Сочи» — «Пари НН»: судья — Антон Фролов, ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян, Алексей Воронцов; резервный судья — Александр Машлякевич; VAR — Сергей Карасёв; AVAR — Антон Кобзев; инспектор — Алексей Тюмин.

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