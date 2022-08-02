«Юнион» — «Рейнджерс»: счетом матча 2:0, обзор голов

В составе хозяев гол на 27-й минуте забил Тедди Теума, а на 76-й минуте пенальти реализовал Данте Ванзейр.
Ответный матч между соперниками состоится в Глазго 9 августа.
Футбол. Лига чемпионов. Квалификация
Юнион — Глазго Рейнджерс 2:0
Голы: 1:0 Тедди Теума (27'), 2:0 Dante Vanzeir (пенальти) (76') Юнион: Антони Морис, Ross Sykes, Christian Burgess, Siebe Van Der Heyden, Барт Ниувкоп, Senne Lynen, Тедди Теума (Cameron Puertas Castro, 90'), Jean Thierry Lazare Amani, Loic Lapoussin, Simon Adingra (Ilyes Ziani, 85'), Dante Vanzeir (Guillaume Francois, 90') Глазго Рейнджерс: Antonio Colak, Малик Тилльман (Том Лоуренс, 77'), Райан Джек (Бен Дэвис, 67'), Глен Камара, Рабби Матондо (Скотт Райт, 77'), Крис Башам, Борна Баришич (Ридван Йылмаз, 67'), Джеймс Сэндс, Коннор Голдсон, Джеймс Тавернье, Jon Mclaughlin Предупреждения: Джеймс Сэндс (40'), Коннор Голдсон (75'), Бен Дэвис (79'), Senne Lynen (80'), Том Лоуренс (90')
Отметим, что «Юнион» в этом сезоне дебютирует в ЛЧ. В прошлом сезоне команда заняла второе место в чемпионате Бельгии.