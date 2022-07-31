«Ростов» — «Химки»: прогноз, составы, коэффициенты

Хорен Байрамян Фото: globallookpress.com
«Ростов»: Песьяков, Чернов, Осипенко, Прохин, Сильянов, Байрамян, Миронов, Уткин, Глебов, Полоз, Комличенко.
Запасные: Медведев, Цулая, Терентьев, Лангович, Мухин, Мелехин, Тугарев, Щетинин, Мельников, Селява, Голенков, Нтумба.
«Химки»: Лантратов, Никитин, Идову, Тихий, Данилкин, Черный, Боженов, Глушаков, Мирзов, Ломовицкий, Гбане.
Запасные: Митрюшкин, Чежия, Юран, Зуев, Камышев, Руденко, Долгов, Садыгов, Адеми.
Букмекеры представили «Ростов» в качестве фаворита. Сможет ли он победить, редакция LiveSport.Ru написала в своем прогнозе.