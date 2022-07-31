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    • «Ростов» — «Химки»: стартовые составы на матч 3 тура РПЛ
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    «Ростов» — «Химки»: стартовые составы на матч 3 тура РПЛ

    «Ростов» — «Химки»: прогноз, составы, коэффициенты

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    В 20:00 по мск начнется матч 3 тура РПЛ между «Ростовом» и «Химками». Объявлены составы команды.

    Хорен Байрамян
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    Хорен Байрамян

    «Ростов»: Песьяков, Чернов, Осипенко, Прохин, Сильянов, Байрамян, Миронов, Уткин, Глебов, Полоз, Комличенко.

    Запасные: Медведев, Цулая, Терентьев, Лангович, Мухин, Мелехин, Тугарев, Щетинин, Мельников, Селява, Голенков, Нтумба.

    «Химки»: Лантратов, Никитин, Идову, Тихий, Данилкин, Черный, Боженов, Глушаков, Мирзов, Ломовицкий, Гбане.

    Запасные: Митрюшкин, Чежия, Юран, Зуев, Камышев, Руденко, Долгов, Садыгов, Адеми.

    Букмекеры представили «Ростов» в качестве фаворита. Сможет ли он победить, редакция LiveSport.Ru написала в своем прогнозе.

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