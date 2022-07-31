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    Тренер «Оренбурга»: Когда медленно действуешь с мячом, «Спартак» тебя будет наказывать

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    Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка прокомментировал поражение от московского «Спартака» (1:4) в домашнем матче 3-го тура РПЛ.

    Марцел Личка
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    Марцел Личка

    «Счет по игре. Соперник был лучше. Мы плохо действовали в центре поля, было много свободы. Когда медленно действуешь с мячом, "Спартак" тебя будет наказывать.

    Я рад, что мы забили гол, но недоволен, как действовали в обороне. В Самаре в прошлом туре тоже пропустили 4 гола.

    Я сказал перед игрой ребятам, что эта игра — хорошее зеркало для нас. "Спартак" год назад не был так высоко, как хотел. Эта игра покажет нам, где наш уровень в РПЛ.

    Нам надо еще много работать, чтобы мы вышли на тот уровень, как Николсон, Литвинов, Игнатов, который вообще не выходил.

    Может быть ситуация, когда ты будешь проигрывать. Этого не надо боятся. Если ты боишься себя на поле, то лучше сразу уехать из "Оренбурга".

    Нам было тяжело в середине поля, мы встречали низко, оставляли много зон. Ты не можешь такого допускать в РПЛ. Второй тайм сыграли 1:1, да. Но "Спартак" мог забивать намного больше.

    Хорошая игра для нас, но 4 гола в Самаре и сейчас — очень плохо. Если ты хочешь быть в середине таблице, нужно иметь хороший баланс между защитой и нападением.

    У "Спартака" высокие игроки, они используют длинные передачи. Самара больше играет низом, стенки, треугольники. Они больше играют через пас. Много игры низом. У "Спартака" есть шанс использовать забросы, длинных игроков — Соболева, Шамара.

    Я говорил, что Первая лига — это тяжелый чемпионат. Команды хорошо подготовлены физически и тактически.

    Но работа игроков РПЛ была видна и сегодня, и когда мы играли в Самаре. Все действуют на скорости. Мы видели Зиньковского два года назад в Самаре, это отличный парень.

    Есть еще Промес, Мозес. Это европейские игроки. Мы это увидели. Здесь нет даже секунды на принятие решения. Это постоянная работа», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».

    В следующем, 4-м туре РПЛ «Оренбург» сыграет против «Ростова» на выезде. Матч состоится 7 августа, начало — в 20.00 (мск).

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