Тэмми Абрахам: это большая честь, что в «Роме» появился такой хороший игрок, как Пауло Дибала

Нападающий «Ромы»поделился мнением о приобретении римлянами аргентинского полузащитника

«Я думаю, что это большая честь, что в нашей команде появился такой хороший игрок, как Пауло Дибала. Это много значит для болельщиков, которые приняли его очень хорошо.

Мне всё ясно: клуб создаёт отличный проект, и результаты налицо», — приводит слова Абрахама La Gazzetta dello Sport.

Напомним, Пауло Дибала перешёл в римский клуб на правах свободного агента. Он подписал трёхлетний контракт. Ранее аргентинец был игроком «Ювентуса», за которой провёл 293 матча, забил 115 голов и отдал 48 результативных передач.

Тэмми Абрахам забил 26 голов в 52 матчах за «Рому» в минувшем сезоне. Английский нападающий пополнил состав итальянского клуба перед началом прошлого сезона, перейдя из «Челси» за € 40 млн.