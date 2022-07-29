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    Тэмми Абрахам: это большая честь, что в «Роме» появился такой хороший игрок, как Пауло Дибала

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    Нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам поделился мнением о приобретении римлянами аргентинского полузащитника Пауло Дибалы.

    Пауло Дибала
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    Пауло Дибала

    «Я думаю, что это большая честь, что в нашей команде появился такой хороший игрок, как Пауло Дибала. Это много значит для болельщиков, которые приняли его очень хорошо.

    Мне всё ясно: клуб создаёт отличный проект, и результаты налицо», — приводит слова Абрахама La Gazzetta dello Sport.

    Напомним, Пауло Дибала перешёл в римский клуб на правах свободного агента. Он подписал трёхлетний контракт. Ранее аргентинец был игроком «Ювентуса», за которой провёл 293 матча, забил 115 голов и отдал 48 результативных передач.

    Тэмми Абрахам забил 26 голов в 52 матчах за «Рому» в минувшем сезоне. Английский нападающий пополнил состав итальянского клуба перед началом прошлого сезона, перейдя из «Челси» за € 40 млн.

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