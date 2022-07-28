Лисандро Мартинес: Пора испытать себя в другом чемпионате. «Юнайтед» — это прекрасный клуб

Бывший защитник амстердамского «Аякса»прокомментировал свой переход в стан «Манчестер Юнайтед».

«Сегодня я бы хотел поблагодарить и "Аякс", и наших любимых фанатов за их поддержку, которую они мне оказали. Я попал сюда в невероятное время, и это хорошо. Но я уже чувствую, что пора испытать себя в другой среде, в другом чемпионате. "Юнайтед" — это прекрасный клуб, чтобы я исполнил своё желание», — приводит слова Мартинема пресс-служба «МЮ».

Мартинес стал игроком амстердамского клуба летом 2019 года. С тех пор защитник в 188 матчах забил шесть голов и отдал шесть результативных передач. «Манчестер Юнайтед» тренирует Эрик тен Хаг, под руководством которого Лисандро выступал в «Аяксе» на протяжении всех трёх лет.