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    Лисандро Мартинес: Пора испытать себя в другом чемпионате. «Юнайтед» — это прекрасный клуб

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    Бывший защитник амстердамского «Аякса» Лисандро Мартинес прокомментировал свой переход в стан «Манчестер Юнайтед».

    Лисандро Мартинес
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    Лисандро Мартинес

    «Сегодня я бы хотел поблагодарить и "Аякс", и наших любимых фанатов за их поддержку, которую они мне оказали. Я попал сюда в невероятное время, и это хорошо. Но я уже чувствую, что пора испытать себя в другой среде, в другом чемпионате. "Юнайтед" — это прекрасный клуб, чтобы я исполнил своё желание», — приводит слова Мартинема пресс-служба «МЮ».

    Мартинес стал игроком амстердамского клуба летом 2019 года. С тех пор защитник в 188 матчах забил шесть голов и отдал шесть результативных передач. «Манчестер Юнайтед» тренирует Эрик тен Хаг, под руководством которого Лисандро выступал в «Аяксе» на протяжении всех трёх лет.

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