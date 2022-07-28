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    Вратарь «Зенита»: Цель — добавить на эмблему вторую звезду в этом сезоне

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    Бразильский вратарь Иван Куарезма рассказал о своих целях в петербургском «Зените».

    Иван Куарезма
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    Иван Куарезма

    «Счастлив, что мне выпала такая возможность. Конечно, я очень хочу воспользоваться представившимся мне шансом. С уважением отношусь ко всем партнерам по команде.

    Цель — принести и добавить на эмблему "Зенита" вторую звезду в этом сезоне. Понимаем, что это будет сложно, но я полон надежд, мне хочется завоевать с командой трофеи, стать непосредственным участником этих завоеваний и помочь всем, чем только я могу помочь.

    Во-первых, должен сказать, что и я, и Густаво [Мантуан] были прекрасно приняты в клубе. Вообще есть ощущение, что я оказался в лучшем из возможных мест.

    Начиная от решения бытовых вопросов, заканчивая тренировочным процессом — все на высшем уровне: инфраструктура, специалисты, с которыми работаем, все располагает к работе на максимум, и я рассчитываю, что тренировочный процесс будет идти также хорошо, и я буду помогать команде.

    Если говорить про тренировки игровые, то, безусловно, позиция вратаря предполагает большое количество общения с ближайшими партнерами по команде, и тут мне очень помогает и выручает, что есть иностранцы — бразильцы и колумбийцы, которые могут меня понять.

    Я стараюсь запоминать отдельные слова по-русски, чтобы коммуницировать с российскими партнерами.

    В целом, футбольный язык довольно универсальный. Сильных сложностей нет, но я привыкаю и надеюсь, что скоро максимально адаптируюсь и к такому тренировочному процессу», — сказал Иван клубной пресс-службе.

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