ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Гальтье стал новым рулевым ПСЖ этим летомС Гальтье ПСЖ также не выиграет Лигу чемпионов
  • 21:59
    • «Локомотив» спасся от поражения в матче с «Ростовом»
  • 19:25
    • Дубль Смолова помог «Динамо» разгромить «Торпедо»
  • 00:52
    • Французские волейболисты впервые стали победителями Лиги наций
  • 22:32
    • СМИ: «Барселона» и «Севилья» согласовали трансфер Кунде
  • 21:53
    • Гол Агаларова принес «Ахмату» победу над «Факелом»
    Все новости спорта

    Талалаев: В перерыве матча с «Факелом» нашли правильные слова

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Ахмат Факел РПЛ Футбол России
    Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев поделился впечатлениями после игры с воронежским «Факелом» и выразил огорчение ранней травмой полузащитника Лечи Садулаева.

    Андрей Талалаев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Андрей Талалаев

    Садулаев был заменен уже на 8-й минуте игры, которая завершилась победой грозненцев о счетом 2:1.

    «Игра забудется, результат останется. Поблагодарил ребят, как и ожидалось, игра была очень тяжелой.

    Немножко повлияла травма Садулаева сразу на первых минутах. Долго входили в игру, до 25-й минуты не было осмысленности и почему-то проигрывали единоборства.

    В перерыве нашли правильные слова. Как со "Спартаком", один тайм понравился, второй — нет.

    Но здесь понравился второй больше. Потому что в первом мы только наполовину делали то, о чем договорились. Не бывает так, когда ты выбираешь какую-то тактику или стратегию.

    Поэтому с футболистами будем дорабатывать именно, что если мы какую-то игровую идею имеем, то ее нужно доводить до конца. А именно до голов.

    Я поблагодарил руководителей клуба, спортивного директора, потому что именно в таких матчах, я в прошлом году говорил, не хватает класса в атаке. Сегодня мы тоже могли закончить и вничью.

    Но в нужный момент и Вова открылся хорошо на ближней, и Агаларов исполнил свой гол. Я рад, что Гамид начал забивать, но еще раз отметил бы больше командные действия. И то, что Гамид стал добавлять в оборонительной работе. Ну, и молодежь потихонечку.

    Обидно, конечно, надеюсь, что у Лечи ничего серьезного. Такая неприятная травма с этими наступами, там плюсневые кости летят. Будем готовиться к "Сочи", к следующей игре!», — приводит слова Талалаева «Матч ТВ»

    После двух туров у «Ахмата» 4 очка, у «Факела» — 1. 30 июля в третьем туре «Ахмат» в гостях сыграет с «Сочи», а «Факел» примет московское «Динамо».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Первая победа Шаронова?
  • «КамАЗ» — «СКА-Хабаровск». Прогноз и ставки
  • 2.53
    •
  • ПСЖ не оставит шансов сопернику
  • «Гамба» Осака — ПСЖ. Прогноз и ставки
  • 2.09
    •
  • Сможет ли Накашима обыграть Томпсона в двух сетах?
  • Накашима — Томпсон. Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    7.10
  • Экспресс дня 25 июля
  • Сегодня в 20:00
    •  2.53
  • Прогноз на матч КамАЗ — СКА-Хабаровск
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Гамба Осака — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Накашима — Томпсон
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Бруксби — Пэр
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Блинкова — Крейчикова
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Ван Синьюй — Потапова
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Кориа — Гарин
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.66
  • Прогноз на матч Гаске — Тим
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры