Талалаев: В перерыве матча с «Факелом» нашли правильные слова

Главный тренерподелился впечатлениями после игры с воронежскими выразил огорчение ранней травмой полузащитника

Садулаев был заменен уже на 8-й минуте игры, которая завершилась победой грозненцев о счетом 2:1.

«Игра забудется, результат останется. Поблагодарил ребят, как и ожидалось, игра была очень тяжелой.

Немножко повлияла травма Садулаева сразу на первых минутах. Долго входили в игру, до 25-й минуты не было осмысленности и почему-то проигрывали единоборства.

В перерыве нашли правильные слова. Как со "Спартаком", один тайм понравился, второй — нет.

Но здесь понравился второй больше. Потому что в первом мы только наполовину делали то, о чем договорились. Не бывает так, когда ты выбираешь какую-то тактику или стратегию.

Поэтому с футболистами будем дорабатывать именно, что если мы какую-то игровую идею имеем, то ее нужно доводить до конца. А именно до голов.

Я поблагодарил руководителей клуба, спортивного директора, потому что именно в таких матчах, я в прошлом году говорил, не хватает класса в атаке. Сегодня мы тоже могли закончить и вничью.

Но в нужный момент и Вова открылся хорошо на ближней, и Агаларов исполнил свой гол. Я рад, что Гамид начал забивать, но еще раз отметил бы больше командные действия. И то, что Гамид стал добавлять в оборонительной работе. Ну, и молодежь потихонечку.

Обидно, конечно, надеюсь, что у Лечи ничего серьезного. Такая неприятная травма с этими наступами, там плюсневые кости летят. Будем готовиться к "Сочи", к следующей игре!», — приводит слова Талалаева «Матч ТВ»

После двух туров у «Ахмата» 4 очка, у «Факела» — 1. 30 июля в третьем туре «Ахмат» в гостях сыграет с «Сочи», а «Факел» примет московское «Динамо».