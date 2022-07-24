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    «Ахмат» и «Факел» объявили стартовые составы

    «Ахмат» — «Факел»: прогноз, составы, коэффициенты

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    «Ахмат» и «Факел» встретятся в рамках 2 тура РПЛ. Поединок начнется в 20:00 по мск.

    Гамид Агаларов
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    Гамид Агаларов

    «Ахмат»: Шелия, Семенов, Журавлев, Богосавац, Тодорович, Тимофеев, Трошечкин, Швец, Садулаев, Харин, Ильин.

    Запасные: Опарин, Ташаев, Уциев, Нижич, Ибишев, Кадыров, Олейников, Бериша, Фольмер, Умаев, Конате, Агаларов.

    «Факел»: Городовой, Дашаев, Божин, Черов, Магаль, Акбашев, Альшин, Дмитриев, Квеквескири, Аппаев, Максимов.

    Запасные: Свинов, Смирнов, Брызгалов, Суслов, Мастерной, Морозов, Шаваев, Шляков, Черняков, Мендель, Ивахнов.

    Сайт LiveSport.Ru подготовил прогноз на этот поединок.

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