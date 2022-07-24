«Ахмат» — «Факел»: прогноз, составы, коэффициенты

Гамид Агаларов Фото: ФК «Ахмат»
«Ахмат»: Шелия, Семенов, Журавлев, Богосавац, Тодорович, Тимофеев, Трошечкин, Швец, Садулаев, Харин, Ильин.
Запасные: Опарин, Ташаев, Уциев, Нижич, Ибишев, Кадыров, Олейников, Бериша, Фольмер, Умаев, Конате, Агаларов.
«Факел»: Городовой, Дашаев, Божин, Черов, Магаль, Акбашев, Альшин, Дмитриев, Квеквескири, Аппаев, Максимов.
Запасные: Свинов, Смирнов, Брызгалов, Суслов, Мастерной, Морозов, Шаваев, Шляков, Черняков, Мендель, Ивахнов.
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