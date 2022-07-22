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    Уткин: Дзюбе даже в цирке не предложили контракт

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    Блогер и журналист Василий Уткин прокомментировал посещение экс-нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой Цирка Юрия Никулина на Цветном бульваре.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    «Отчетная неделя от четверга до четверга получилась какой-то феноменально грустной и скандальной. Настолько грустной и скандальной, что даже чемпионат России по футболу первым туром просто откровенно порадовал. Хотя, конечно, ждали его с противоречивыми чувствами.

    Ситуацию мог спасти Артем Дзюба — он на проходящей неделе даже посетил цирк имени Юрия Никулина. Но, представляете, даже в цирке ему не предложили контракт», — сказал Уткин в выпуске «Футбольного клуба» на своем ютуб-канале.

    Напомним, после окончания контракта с «Зенитом» форвард Артем Дзюба официально не связан трудовыми отношениями ни с одним из клубов. В последнее время он тренировался с казанским «Рубином».

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