Уткин: Дзюбе даже в цирке не предложили контракт

Блогер и журналистпрокомментировал посещение экс-нападающим «Зенита»Цирка Юрия Никулина на Цветном бульваре.

«Отчетная неделя от четверга до четверга получилась какой-то феноменально грустной и скандальной. Настолько грустной и скандальной, что даже чемпионат России по футболу первым туром просто откровенно порадовал. Хотя, конечно, ждали его с противоречивыми чувствами.

Ситуацию мог спасти Артем Дзюба — он на проходящей неделе даже посетил цирк имени Юрия Никулина. Но, представляете, даже в цирке ему не предложили контракт», — сказал Уткин в выпуске «Футбольного клуба» на своем ютуб-канале.

Напомним, после окончания контракта с «Зенитом» форвард Артем Дзюба официально не связан трудовыми отношениями ни с одним из клубов. В последнее время он тренировался с казанским «Рубином».