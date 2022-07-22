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    Эрик тен Хаг отказался продавать Антони Марсьяля, игрок остается в «МЮ»

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг заблокировал продажу клубом фрнцузского нападающего Антони Марсьяля, сообщает The Sun.

    Антони Марсьяль
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    Антони Марсьяль

    «Манчестер Юнайтед» был готов выслушать предложения о продаже Марсьяля после того, как в прошлом сезоне он был отдан в аренду в «Севилью». Но новый главный тренер считает французского нападающего важным игроком для своей команды. Тен Хаг сказал руководителям клуба, что хочет оставить игрока.

    Голландец также лично побеседовал с 26-летним Марсьялем, который был в прекрасной форме во время предсезонного турне по Таиланду и Австралии.

    Француз забил во всех трёх товарищеских матчах «красных дьяволов», которые они выиграли 4:0 у «Ливерпуля», 4:1 у «Мельбурн Виктори» и 3:1 у «Кристал Пэлас».

    Марсьяль выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2015 года. Француз провёл вторую часть предыдущего сезона в испанской «Севилье».

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