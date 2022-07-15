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    Полузащитник «Химок»: В концовке играли лучше «Зенита» — могли забить и выиграть

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    Полузащитник «Химок» Илья Камышев поделился эмоциями от матча первого тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом», который завершился ничьей со счетом 1:1.

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    «Остановили беспроигрышную серию "Зенита" в первом туре впервые за 6 лет? Спокойно отношусь к этому. Результатом довольны. В концовке играли лучше "Зенита" — могли забить и выиграть. По такой игре "Химки" больше потеряли два очка», — передаёт слова Камышева корреспондент «Чемпионата».

    Матч «Химки» — «Зенит» состоялся 15 июля на «Арене Химки». На гол бразильца Вендела, который был забит на 17-й минуте, хозяева поля ближе к концу встречи ответили точным ударом Резиуана Мирзова с передачи Александра Долгова.

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