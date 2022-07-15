Команда из Саудовской Аравии опровергла интерес к Роналду

Клуб «Аль-Кавкаб» из Саудовской Аравии сделал заявление, касающееся слухов об интересе к форварду «Манчестер Юнайтед»

«Официальное заявление: слухи о связях португальского игрока Криштиану Роналду и "Аль-Кавкаб" не соответствуют действительности. Игрок не входит в планы клуба», — сказано в сообщении пресс-служба «Аль-Кавкаб».

Ранее в СМИ появилась информация, что неназванный клуб из Саудовской Аравии готов заплатить 37-летнему португальцу 125 миллионов евро в год.

Напомним, прошлым летом Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед», за который ранее играл с 2003 по 2009 год. В прошедшем сезоне нападающий забил 24 гола и сделал три результативные передачи в 38 матчах.