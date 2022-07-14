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    «Не самый сильный соперник». Черчесов высказался о разгроме «Тобола» в Лиге чемпионов

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    Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал разгромную победу над «Тоболом» (5:1) в ответном матче первого отборочного раунда Лиги чемпионов.

    Станислав Черчесов
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    Станислав Черчесов

    Напомним, что в первом поединке этих команд была зафиксирована мировая со счетом 0:0.

    «Мы хотели начать агрессивно и играть в такой футбол в течение 90 минут, что нам в значительной степени удалось.

    Я доволен сегодняшним выступлением, мы проанализируем увиденное и будем двигаться дальше.

    Мы знаем, что "Тобол" — не самый сильный соперник, который будет у нас на пути. Мы хотим совершенствоваться дальше, — сказал Черчесов Sports.kz.

    Уже в следующем раунде венгров ждет более именитый оппонент — словацкий "Слован".

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