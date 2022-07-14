«Не самый сильный соперник». Черчесов высказался о разгроме «Тобола» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Ференцвароша»прокомментировал разгромную победу над «Тоболом» (5:1) в ответном матче первого отборочного раунда Лиги чемпионов.

Напомним, что в первом поединке этих команд была зафиксирована мировая со счетом 0:0.

«Мы хотели начать агрессивно и играть в такой футбол в течение 90 минут, что нам в значительной степени удалось.

Я доволен сегодняшним выступлением, мы проанализируем увиденное и будем двигаться дальше.

Мы знаем, что "Тобол" — не самый сильный соперник, который будет у нас на пути. Мы хотим совершенствоваться дальше, — сказал Черчесов Sports.kz.

Уже в следующем раунде венгров ждет более именитый оппонент — словацкий "Слован".