Президент «Барселоны» — о трансфере Холанда: Нет, он очень дорогой

Президент «Барселоны»высказался на тему возможного трансфера норвежского нападающего «Боруссии» Дортмунд

После окончания встречи с руководителями «Барселоны» во вторник, 26 апреля, Лапорта фотографировался с группой школьников. Один из детей спросил президента «Барселоны», подпишут ли «сине-гранатовые» Эрлинга Холанда.

«Холанд? Нет, он очень дорогой», — приводит ответ Лапорты Marca.

Напомним, ранее появилась информация о том, что нападающий дортмундской «Боруссии» согласовал условия перехода с «Манчестер Сити» и готовится стать самым высокооплачиваемым футболистом английской Премьер-лиги.

В нынешнем сезоне Эрлинг Холанд провёл за «Боруссию» Дортмунд 27 матчей во всех турнирах, забил 25 голов и отдал 7 результативных передач.