ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Челси» закрепился на третьем месте«Челси» претендовал на титул, но теперь вынужден перестраиваться
  • 00:30
    • «Барселона» дома проиграла «Райо Вальекано»
  • 00:08
    • Гол Тонали подарил «Милану» 3 очка в матче с «Лацио»
  • 21:25
    • Гол Эджуке принес ЦСКА победу над «Динамо»
  • 20:24
    • «Ливерпуль» выиграл мерсисайдское дерби с «Эвертоном»
  • 23:49
    • «Марсель» победил «Реймс» в выездном матче Лиги 1
    Все новости спорта

    Габулов: Можно сказать, что у «Химок» будет матч года с «Уфой»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Химки Крылья Советов Уфа РПЛ Футбол России
    Генеральный директор «Химок» Владимир Габулов прокомментировал победу над «Крыльями Советов» (4:1) в 26-м туре РПЛ.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    «Я считаю, что тренерские решения и план на игру переломили ход матча. Может быть, в первом тайме игра не сложилась, но замены сработали.

    Команда показала блестящую самоотдачу, это позволило нам заработать важнейшие три очка. Всеми доволен, самое важное, что команда показала характер.

    Мы не смотрим в таблицу, в нее будем смотреть по окончании чемпионата. Можно сказать, что у нас будет матч года с "Уфой", в котором мы должны заработать три очка. У нас есть календарный план, по которому все пока идет хорошо.

    Что касается судейства, то сегодня арбитры отработали профессионально, все было по делу», — приводит слова Габулова ТАСС.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сумеют ли «быки» прервать безвыигрышную серию матчей с «Зенитом»?
  • «Краснодар» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 1.84
    •
  • «Драконы» загрызут «Брагу»
  • «Брага» — «Порту». Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
  • Удачная гастроль «Старой Сеньоры»?
  • «Сассуоло» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $100 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    12.91
  • Экспресс дня 25 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Краснодар — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Брага — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Сассуоло — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.27
  • Прогноз на матч Боавишта — Спортинг
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.22
  • Прогноз на матч Вашингтон — Торонто
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Ордабасы — Кайрат
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Даллас Маверикс — Юта Джаз
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:30
    •  1.40
  • Прогноз на матч Севенти Сиксерс — Торонто Рэпторс
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры