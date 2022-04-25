Габулов: Можно сказать, что у «Химок» будет матч года с «Уфой»

Генеральный директор «Химок» Владимир Габулов прокомментировал победу над «Крыльями Советов» (4:1) в 26-м туре РПЛ.

«Я считаю, что тренерские решения и план на игру переломили ход матча. Может быть, в первом тайме игра не сложилась, но замены сработали.

Команда показала блестящую самоотдачу, это позволило нам заработать важнейшие три очка. Всеми доволен, самое важное, что команда показала характер.

Мы не смотрим в таблицу, в нее будем смотреть по окончании чемпионата. Можно сказать, что у нас будет матч года с "Уфой", в котором мы должны заработать три очка. У нас есть календарный план, по которому все пока идет хорошо.

Что касается судейства, то сегодня арбитры отработали профессионально, все было по делу», — приводит слова Габулова ТАСС.