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    «Спартак» в большинстве победил ЦСКА и вышел в полуфинал Кубка России

    ЦСКА — «Спартак»: счет матча 0:1, обзор гола

    Футбол Кубок России Футбол России ЦСКА Спартак
    Московский ЦСКА потерпел домашнее поражение от столичного «Спартака» (0:1) в матче 1/4 финала Кубка России.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    На 21-й минуте в ворота армейцев был назначен пенальти — Николсон прострелил в штрафную ЦСКА, а мяч попал в руку Яке Бийолу.

    Зелимхан Бакаев с пенальти технично уложил мяч в нижний угол ворот — Акинфеев не угадал направление удара.

    А в добавленное к первому тайму время ЦСКА остался в меньшинстве. Жан-Филип Гбамен в верховой борьбе за мяч выставил локоть и ударил Зобнина по лицу, получив вторую желтую карточку.

    Кубок России. 1/4 финала
    ЦСКА — «Спартак» 0:1 (0:1, 0:0)
    Голы: Бакаев, 21 — с пенальти (0:1)ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Бийол, Дивеев, Обляков (Фукс, 82), Гбамен, Мухин (Зайнутдинов, 47), Марио Фернандес, Карраскаль (Ушаков, 74), Юсуф Языджи (Эджуке, 74), Медина (Заболотный, 46)Спартак: Максименко, Джикия, Жиго, Чернов, Бакаев (Пруцев, 64), Классен (Денисов, 87), Зобнин (Литвинов, 64), Кофрие, Николсон (Рассказов, 86), Мартинс, Игнатов (Соболев, 80)Предупреждения: Карраскаль, 24’. Гбамен, 36’. Мухин, 37’. Заболотный, 68’. Щенников, 78’ — Бакаев, 32’. Мартинс, 43’. Кофрие, 45’. Николсон, 78’. Соболев, 87’Удаления: Гбамен, 45’ (вторая ж.к)

    Ранее в полуфинал Кубка России вышли «Динамо», «Алания» и «Енисей». Жеребьевка полуфинала Кубка России состоится 21 апреля. Начало — в 20.55 (мск).

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