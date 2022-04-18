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    «Барселона» дома проиграла «Кадису»

    «Барселона» — «Кадис»: счет 0:1, обзор гола

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    В поединке 32 тура чемпионата Испании «Барселона» принимала «Кадис» на «Камп Ноу». «Каталонцы» проиграли 0:1.

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    Победный гол во втором тайме на свой счет записал нападающий гостей Лукас Перес.

    «Барселона» проиграла во второй раз подряд. Ранее она уступила «Айнтрахту» в Лиге Европы и вылетела из турнира. В турнирной таблице Ла Лиги «каталонцы» занимают 2 место с 60 очками.

    Футбол. Испания. Примера
    Барселона — Кадис 0:1
    Гол: 0:1 Лукас Перес (48') Барселона: Марк-Андре тер Штеген, Серджино Дест (Оскар Мингуэза, 90'), Эрик Гарсия, Клеман Лангле (Адама Траоре, 77'), Жорди Альба, Френки де Йонг (Люк де Йонг, 77'), Серхио Бускетс, Пабло Гавира, Усман Дембеле, Мемфис Депай (Пьер-Эмерик Обамеянг, 62'), Ферран Торрес Кадис: Лукас Перес, Сальва Санчес (Иван Алехо, 64'), Алекс Фернандес, Рубен Собрино (Сантьяго Арсамендия, 83'), Йенс Йонссон (Виктор Чуст, 77'), Хосе Мари (Феде Сан Эметерио, 64'), Альфонсо Эспино, Фали Хименес, Луис Эрнандес, Рауль Парра (Карлос Акапо, 76'), Херемиас Ледесма Предупреждения: Серхио Бускетс (42'), Луис Эрнандес (61'), Серджино Дест (70'), Ферран Торрес (90 + 4')

    «Кадис» одержал шестую победу в сезоне, набрав 31 очко. Клуб занимает 16 место.

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