«Нижний Новгород» — «Химки»: счет 0:0

В заключительном матче 25 тура РПЛразошлись нулевой ничьей.

РПЛ. 25 тур Нижний Новгород — Химки 0:0 (0:0, 0:0) Нижний Новгород Нигматуллин, Козлов, Гоцук (Кечкеш, 58), Масоэро, Каккоев (Миладинович, 78), Стоцкий, Калинский, Шарипов, Кравцов, Сулейманов (Берковский, 64), Эннин (Милсон, 78)Химки Лантратов, Григалава, Тихий, Волков, Идову, Боженов, Глушаков (Магомедов, 58), Кухарчук (Главчич, 74), Мирзов, Камышев (Сабович, 46), РуденкоПредупреждения: Сулейманов (35), Стоцкий (80), Кечкеш (85)

У хозяев 28 очков и 11 позиция в таблице. Гости идут на 13 строчке с 25 баллами. Это пятая встреча без поражений для клуба.