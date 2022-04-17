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    «Лион» забил шесть мячей в ворота «Бордо»

    «Лион» — «Бордо»: счет 6:1, обзор голов

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    «Лион» разгромил «Бордо» в матче 32 тура чемпионата Франции со счетом 6:1.

    Карл Токо Экамби
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    Карл Токо Экамби

    В первом тайме по голу забили Мусса Дембеле, Карл Токо Экамби и Лукас Пакета.

    Во второй половине гостей добили дубли Дембеле и Токо Экамби. Еще один мяч забил Ромен Февр.

    У жирондинцев мяч престижа забил Секу Мара.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Лион — Бордо 6:1
    Голы: 1:0 Мусса Дембеле (20'), 2:0 Карл Токо Экамби (27'), 3:0 Лукас Пакета (34'), 4:0 Ромен Февр (46'), 5:0 Карл Токо Экамби (68'), 5:1 Sekou Mara (пенальти) (85'), 6:1 Мусса Дембеле (90 + 2') Лион: Юлиан Поллерсбек, Мало Гюсто (Эмерсон, 65'), Дамьен Да Сильва, Кастелло Люкеба, Энрике, Лукас Пакета (Уссем Ауа, 65'), Тьяго Мендес (Жером Боатенг, 84'), Ромен Февр (Жефф Рен-Аделед, 65'), Тете (Bradley Barcola, 73'), Мусса Дембеле, Карл Токо Экамби Бордо: M'Baye Niang (Реми Уден, 64'), Хван Ый Чо (Sekou Mara, 73'), Ясин Адли (Явайро Дилросун, 64'), Гидеон Менса, Жозуа Гилявоги, Жан Онана, Том Лаку (Энок Кватен, 73'), Рикарду Мангаш, Abdel Medioub (Франсержио, 86'), Анель Ахмедходжич, Гаэтан Пуссен

    «Лион» набрал 49 очков и занял в турнирной таблице на 8 место. «Бордо» с 26 баллами занимает 19 позицию.

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