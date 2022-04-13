Тренер «Бенфики»: У Силвы уникальные качества, и нам будет его не хватать

Главный тренерв преддверии ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов свысказался о потере вингера

«Все понимают его важность для команды. У него уникальные качества, и нам будет его не хватать.

В качестве альтернативы надо выбрать игрока, который подойдет нашему плану на матч. Обидно, что его не будет, но мы верим в команду», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

Также Вериссимо высказался о прогрессе нападающего Дарвина Нуньеса.

«Мы понимаем, что он очень прибавляет. У него невероятный талант. Если он должен будет уйти в конце сезона, надо будет принять это, это законы рынка.

Конечно, мы будем стараться сохранить всех лучших, в том числе Дарвина, однако рынок диктует свои условия», — сказал он.