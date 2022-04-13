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    Тренер «Бенфики»: У Силвы уникальные качества, и нам будет его не хватать

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    Главный тренер «Бенфики» Нелсон Вериссиму в преддверии ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» высказался о потере вингера Рафы Силвы.

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    «Все понимают его важность для команды. У него уникальные качества, и нам будет его не хватать.

    В качестве альтернативы надо выбрать игрока, который подойдет нашему плану на матч. Обидно, что его не будет, но мы верим в команду», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

    Также Вериссимо высказался о прогрессе нападающего Дарвина Нуньеса.

    «Мы понимаем, что он очень прибавляет. У него невероятный талант. Если он должен будет уйти в конце сезона, надо будет принять это, это законы рынка.

    Конечно, мы будем стараться сохранить всех лучших, в том числе Дарвина, однако рынок диктует свои условия», — сказал он.

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