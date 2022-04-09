РПЛ. «Динамо» обыграло «Нижний Новгород», «Зенит» на выезде у «Ахмата»

«Нижний Новгород» — «Динамо» 0:1
В матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Нижний Новгород» принимал московское «Динамо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 1:0.
На 87-й минуте встречи единственный гол забил защитник «Нижнего Новгорода» Кирилл Гоцук, отправивший мяч в собственные ворота. Главный арбитр встречи Виталий Мешков показал четыре жёлтые карточки в этой встрече. Три предупреждения получили игроки «Нижнего Новгорода» Тимур Сулейманов, Денис Ткачук и Милсон. Ещё одну жёлтую карточку получил футболист «Динамо» Арсен Захарян.
Московское «Динамо» набрало 49 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Нижний Новгород» (27) — на 9-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (49).
«Химки» — ЦСКА 4:2
Был сыгран матч «Химки» — ЦСКА. Встреча 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 завершилась победой хозяев поля со счётом 4:2.
На 9-й минуте «Химки» открыли счёт. Отличился нападающий клуба Илья Садыгов, который воспользовался точной передачей от полузащитника Ильи Кухарчука. На 32-й минуте счёт сравнял нападающий Егор Ушаков. А на 44-й минуте полузащитник ЦСКА Юсуф Языджи реализовал пенальти.
На 54-й минуте нападающий «Химок» Александр Руденко с передачи Кухарчука восстановил равновесие. На 80-й минуте хозяева вышли вперёд благодаря голу полузащитника Бесарда Сабовича. На 86-й минуте Руденко оформил дубль и установил окончательный счёт.
После 24 туров Российской Премьер-Лиги подмосковные «Химки» с 24 набранными очками занимают в турнирной таблице 13-е место. ЦСКА (43) — третий. Лидером соревнований является «Зенит» (49).
«Рубин» — «Краснодар» 0:1
В рамках 24-го тура Российской Премьер-Лиги в Казани встречались местный «Рубин» и «Краснодар». Встреча закончилась победой гостевой команды с минимальным счётом.
Единственный гол в матче на 85-й минуте забил 19-летний нападающий краснодарской команды Сергей Волков.
«Краснодар» набрал 39 очков и промежуточно закрепился на четвертой позиции турнирной таблицы.
У «Рубина» 25 очков и 12-е место в турнирной таблицы. Команда Леонида Слуцкого проиграла в четырех последних встречах лиги.
Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым. Его ассистентами выступили Дмитрий Чельцов и Андрей Болотенков. Резервным судьей был Евгений Буланов. Арбитром ВАР выступил Евгений Турбин, его помощником — Илья Елеференко.
«Ахмат» — «Зенит»
9 апреля, 19:30 мск
«Урал» — «Крылья Советов»
10 апреля, 12:00 мск
«Уфа» — «Сочи»
10 апреля, 14:00 мск
«Спартак» — «Арсенал»
10 апреля, 16:30 мск