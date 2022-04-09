РПЛ. «Динамо» обыграло «Нижний Новгород», «Зенит» на выезде у «Ахмата»

«Нижний Новгород» — «Динамо» 0:1

В матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Нижний Новгород» принимал московское «Динамо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 1:0.

На 87-й минуте встречи единственный гол забил защитник «Нижнего Новгорода» Кирилл Гоцук, отправивший мяч в собственные ворота. Главный арбитр встречи Виталий Мешков показал четыре жёлтые карточки в этой встрече. Три предупреждения получили игроки «Нижнего Новгорода» Тимур Сулейманов, Денис Ткачук и Милсон. Ещё одну жёлтую карточку получил футболист «Динамо» Арсен Захарян.

РПЛ. 24 тур Нижний Новгород — Динамо 0:1 (0:0, 0:1) Гол: 0:1 — 87, автогол ГоцукНижний Новгород: Нигматуллин, Гоцук, Масоэро, Каккоев, Ткачук, Берковский (Горбунов, 82), Калинский, Кравцов, Стоцкий, Сулейманов (Милсон, 67), ЭннинДинамо: Шунин, Варела, Евгеньев, Сазонов, Лаксальт, Фомин, Шиманьски, Захарян, Грулев (Лесовой, 61), Макаров (Тюкавин, 76), Смолов (Кутицкий, 90)Предупреждения: Сулейманов (17), Захарян (32), Ткачук (52), Милсон (69), Масоэро (88)

Московское «Динамо» набрало 49 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Нижний Новгород» (27) — на 9-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (49).

«Химки» — ЦСКА 4:2

Был сыгран матч «Химки» — ЦСКА. Встреча 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 завершилась победой хозяев поля со счётом 4:2.

На 9-й минуте «Химки» открыли счёт. Отличился нападающий клуба Илья Садыгов, который воспользовался точной передачей от полузащитника Ильи Кухарчука. На 32-й минуте счёт сравнял нападающий Егор Ушаков. А на 44-й минуте полузащитник ЦСКА Юсуф Языджи реализовал пенальти.

На 54-й минуте нападающий «Химок» Александр Руденко с передачи Кухарчука восстановил равновесие. На 80-й минуте хозяева вышли вперёд благодаря голу полузащитника Бесарда Сабовича. На 86-й минуте Руденко оформил дубль и установил окончательный счёт.

РПЛ. 24 тур Химки — ЦСКА 4:2 (1:2, 3:0) Голы: 1:0 — 9 Садыгов, 1:1 — 32 Ушаков, 1:2 — 44, пенальти Языджи, 2:2 — 54 Руденко, 3:2 — 80 Сабович, 4:2 — 86 РуденкоХимки: Лантратов, Григалава, Тихий, Волков, Идову, Кухарчук (Главчич, 64), Глушаков, Камышев (Сабович, 56), Боженов (Юран, 89), Руденко (Долгов, 89), Садыгов (Магомедов, 46)ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Магнуссон, Бийол, Ушаков (Набабкин, 68), Обляков, Гбамен, Зайнутдинов (Мухин, 60), Медина, Карраскаль (Эджуке, 88), Языджи (Яковлев, 68)Предупреждения: Руденко (20), Григалава (43), Карраскаль (67)

После 24 туров Российской Премьер-Лиги подмосковные «Химки» с 24 набранными очками занимают в турнирной таблице 13-е место. ЦСКА (43) — третий. Лидером соревнований является «Зенит» (49).

«Рубин» — «Краснодар» 0:1

В рамках 24-го тура Российской Премьер-Лиги в Казани встречались местный «Рубин» и «Краснодар». Встреча закончилась победой гостевой команды с минимальным счётом.

Единственный гол в матче на 85-й минуте забил 19-летний нападающий краснодарской команды Сергей Волков.

РПЛ. 24 тур Рубин — Краснодар 0:1 (0:0, 0:1) Гол: 0:1 — 84 ВолковРубин: Дюпин, Зотов, Тальби, Тесленко, Самошников, Зуев (Кузнецов, 71), Кучаев, Мусаев (Игнатьев, 83), Ломовицкий, Бакаев (Онугха, 55), ЛисаковичКраснодар: Агкацев, Петров, Мартынович, Бородин, Исаенко, Газинский, Якимов, Мацукатов (Черников, 39), Манелов (Волков, 63), Олусегун (Кривцов, 83), Окоронкво (Ильин, 46)Предупреждения: Черников (51), Газинский (89)Удаление: Черников (90)

«Краснодар» набрал 39 очков и промежуточно закрепился на четвертой позиции турнирной таблицы.

У «Рубина» 25 очков и 12-е место в турнирной таблицы. Команда Леонида Слуцкого проиграла в четырех последних встречах лиги.

Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым. Его ассистентами выступили Дмитрий Чельцов и Андрей Болотенков. Резервным судьей был Евгений Буланов. Арбитром ВАР выступил Евгений Турбин, его помощником — Илья Елеференко.

«Ахмат» — «Зенит»

9 апреля, 19:30 мск

«Урал» — «Крылья Советов»

10 апреля, 12:00 мск

«Уфа» — «Сочи»

10 апреля, 14:00 мск

«Спартак» — «Арсенал»

10 апреля, 16:30 мск

«Ростов» — «Локомотив»

10 апреля, 19:30 мск