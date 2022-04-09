ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    РПЛ. «Динамо» обыграло «Нижний Новгород», «Зенит» на выезде у «Ахмата»

    Результаты матчей 24 тура чемпионата России

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Арсенал Тула Ахмат Динамо Зенит Краснодар Крылья Советов Локомотив Нижний Новгород Ростов Рубин Сочи Спартак Урал Уфа Химки ЦСКА
    Вся лентаСамое главное
    Петр Ян и Алджамейн СтерлингАнонс карда UFC 273 КлаудиньоРПЛ. «Динамо» обыграло «Нижний Новгород», «Зенит» на выезде у «Ахмата» Фрагмент матча«Айнтрахт» сохранил интригу. «Барса» не смогла добиться победы во Франкфурте
  • 19:13
    • «Мальорка» обыграла мадридский «Атлетико» реализовав пенальти
  • 18:51
    • «Челси» разгромил «Саутгемптон» на выезде — 0:6
  • 17:23
    • «Металлург» разгромил «Трактор» в гостях — 6:0
  • 15:56
    • «Химки» одержали волевую победу над ЦСКА
  • 20:02
    • «Ренн» на выезде обыграл «Реймс»
  • 19:02
    • «Брайтон» на выезде обыграл «Арсенал», «Лидс» разгромил «Уотфорд»
  • 18:43
    • Дзюба и Алберто — в стартовом составе «Зенита» на матч 24-го тура РПЛ с «Ахматом»
    Все новости спорта
    Клаудиньо
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Клаудиньо

    «Нижний Новгород» — «Динамо» 0:1

    В матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Нижний Новгород» принимал московское «Динамо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 1:0.

    На 87-й минуте встречи единственный гол забил защитник «Нижнего Новгорода» Кирилл Гоцук, отправивший мяч в собственные ворота. Главный арбитр встречи Виталий Мешков показал четыре жёлтые карточки в этой встрече. Три предупреждения получили игроки «Нижнего Новгорода» Тимур Сулейманов, Денис Ткачук и Милсон. Ещё одну жёлтую карточку получил футболист «Динамо» Арсен Захарян.

    РПЛ. 24 тур
    Нижний Новгород — Динамо 0:1 (0:0, 0:1)
    Гол: 0:1 — 87, автогол ГоцукНижний Новгород: Нигматуллин, Гоцук, Масоэро, Каккоев, Ткачук, Берковский (Горбунов, 82), Калинский, Кравцов, Стоцкий, Сулейманов (Милсон, 67), ЭннинДинамо: Шунин, Варела, Евгеньев, Сазонов, Лаксальт, Фомин, Шиманьски, Захарян, Грулев (Лесовой, 61), Макаров (Тюкавин, 76), Смолов (Кутицкий, 90)Предупреждения: Сулейманов (17), Захарян (32), Ткачук (52), Милсон (69), Масоэро (88)

    Московское «Динамо» набрало 49 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Нижний Новгород» (27) — на 9-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (49).

    «Химки» — ЦСКА 4:2

    Был сыгран матч «Химки»ЦСКА. Встреча 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 завершилась победой хозяев поля со счётом 4:2.

    На 9-й минуте «Химки» открыли счёт. Отличился нападающий клуба Илья Садыгов, который воспользовался точной передачей от полузащитника Ильи Кухарчука. На 32-й минуте счёт сравнял нападающий Егор Ушаков. А на 44-й минуте полузащитник ЦСКА Юсуф Языджи реализовал пенальти.

    На 54-й минуте нападающий «Химок» Александр Руденко с передачи Кухарчука восстановил равновесие. На 80-й минуте хозяева вышли вперёд благодаря голу полузащитника Бесарда Сабовича. На 86-й минуте Руденко оформил дубль и установил окончательный счёт.

    РПЛ. 24 тур
    Химки — ЦСКА 4:2 (1:2, 3:0)
    Голы: 1:0 — 9 Садыгов, 1:1 — 32 Ушаков, 1:2 — 44, пенальти Языджи, 2:2 — 54 Руденко, 3:2 — 80 Сабович, 4:2 — 86 РуденкоХимки: Лантратов, Григалава, Тихий, Волков, Идову, Кухарчук (Главчич, 64), Глушаков, Камышев (Сабович, 56), Боженов (Юран, 89), Руденко (Долгов, 89), Садыгов (Магомедов, 46)ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Магнуссон, Бийол, Ушаков (Набабкин, 68), Обляков, Гбамен, Зайнутдинов (Мухин, 60), Медина, Карраскаль (Эджуке, 88), Языджи (Яковлев, 68)Предупреждения: Руденко (20), Григалава (43), Карраскаль (67)

    После 24 туров Российской Премьер-Лиги подмосковные «Химки» с 24 набранными очками занимают в турнирной таблице 13-е место. ЦСКА (43) — третий. Лидером соревнований является «Зенит» (49).

    «Рубин» — «Краснодар» 0:1

    В рамках 24-го тура Российской Премьер-Лиги в Казани встречались местный «Рубин» и «Краснодар». Встреча закончилась победой гостевой команды с минимальным счётом.

    Единственный гол в матче на 85-й минуте забил 19-летний нападающий краснодарской команды Сергей Волков.

    РПЛ. 24 тур
    Рубин — Краснодар 0:1 (0:0, 0:1)
    Гол: 0:1 — 84 ВолковРубин: Дюпин, Зотов, Тальби, Тесленко, Самошников, Зуев (Кузнецов, 71), Кучаев, Мусаев (Игнатьев, 83), Ломовицкий, Бакаев (Онугха, 55), ЛисаковичКраснодар: Агкацев, Петров, Мартынович, Бородин, Исаенко, Газинский, Якимов, Мацукатов (Черников, 39), Манелов (Волков, 63), Олусегун (Кривцов, 83), Окоронкво (Ильин, 46)Предупреждения: Черников (51), Газинский (89)Удаление: Черников (90)

    «Краснодар» набрал 39 очков и промежуточно закрепился на четвертой позиции турнирной таблицы.

    У «Рубина» 25 очков и 12-е место в турнирной таблицы. Команда Леонида Слуцкого проиграла в четырех последних встречах лиги.

    Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым. Его ассистентами выступили Дмитрий Чельцов и Андрей Болотенков. Резервным судьей был Евгений Буланов. Арбитром ВАР выступил Евгений Турбин, его помощником — Илья Елеференко.

    «Ахмат» — «Зенит»

    9 апреля, 19:30 мск

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet

    «Урал» — «Крылья Советов»

    10 апреля, 12:00 мск

    «Уфа» — «Сочи»

    10 апреля, 14:00 мск

    «Спартак» — «Арсенал»

    10 апреля, 16:30 мск

    «Ростов» — «Локомотив»

    10 апреля, 19:30 мск

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.64
  • Экспресс дня 9 апреля
  • Сегодня в 21:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Ахмат — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Ян — Стерлинг
  • Прочие
  • Завтра в 06:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.85
  • Прогноз на матч Кальяри — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.19
  • Прогноз на матч Миннесота — Лос-Анджелес
  • Хоккей
  • Послезавтра в 00:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Айлендерс
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч СКА — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Леванте — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры