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    «Бавария» минимально обыграла «Аугсбург» реализовав пенальти

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    «Бавария» на своём поле сыграла против «Аугсбурга» в рамках 29-го тура чемпионата Германии. Матч завершился со счётом 1:0 в пользу хозяев.

    Роберт Левандовски
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    Роберт Левандовски

    Счёт в матче и победный гол был забит только на 82-й минуте после того как Роберт Левандовски выиграл битву характеров и уверенно переиграл Рафаля Гикевича, мощно пробив пенальти в правую часть ворот — 1:0.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Бавария — Аугсбург 1:0
    Гол: 1:0 Роберт Левандовски (пенальти) (82') Бавария: Мануэль Нойер, Бенжамен Павар, Tanguy Nianzou, Деотшанкюль Юпамекано, Омар Ричардс (Альфонсо Дэвис, 58'), Йозуа Киммих, Леон Горецка (Марсель Забитцер, 57'), Лерой Зане (Кингсли Коман, 65'), Томас Мюллер, Серж Гнабри (Джамал Мусиала, 46'), Роберт Левандовски Аугсбург: Флориан Нидерлехнер (Анди Зачири, 56'), Андре Хан (Михаэль Грегорич, 78'), Рубен Варгас (Рикардо Пепи, 56'), Арне Майер (Ян Моравек, 65'), Никлас Дорш, Даниэль Калиджиури, Иагу, Рис Оксфорд, Джеффри Гауэлеу, Роберт Гумни (Рафаэль Фрамбергер, 65'), Рафал Гикевич Предупреждения: Рис Оксфорд (36'), Tanguy Nianzou (68'), Markus Weinzierl (82')

    «Бавария» продолжает занимать 1-е место в турнирной таблице чемпионата Германии набрав 69 очков, а «Аугсбург» расположился на 14-м месте с 32-я баллами в активе.

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