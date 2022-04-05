Жирков о травме на Евро-2020: Прошел МРТ и понял — жопа

Защитник «Химок»поделился подробностями о травме, полученной в матче против сборной Бельгии на Евро-2020.

«Я был только на одном матче Евро-2020. На второй игре я уже сидел на трибуне. До последней минуты верил. С датчанами хорошо выглядели в первом тайме. У них не особо получалось, а во втором — у нас все сломалось.

Были и индивидуальные ошибки, и командные. Хотя все старались, готовились практически в таком же режиме, как и к ЧМ-2018.

Понял, что для меня турнир закончился на 43-й минуте в первом же матче, когда получил травму. Пытался понять ощущения в ноге, но уже осознавал: что-то не так. Думал, обычный надрыв, но сделал пару движений и убедился, что не продолжу игру.

А уже на следующий день я прошел МРТ и понял — жопа», — приводит слова Жиркова «Чемпионат».

Напомним, Жирков пропустил недавние матчи «Химок» из-за травмы.