Шалимов: «Урал» зол на арбитра, который не дал чистый пенальти в ворота ЦСКА

Главный тренер «Урала»прокомментировал ничью своей команды с ЦСКА (2:2) в матче 23-го тура РПЛ.

«Шмели» упустили победу в самой концовке игры, когда армейцы сравняли счет благодаря пенальти на 4-й добавленной к основному времени минуте.

«Игрой мы довольны, играли с командой, которая на ходу, усилилась прилично зимой. ЦСКА показал 4 победы в 4 играх, соперник был в хорошем состоянии. До матча ничьей были довольны бы, и, если бы не пенальти, где мяч находился непонятно где.

Если же говорить по тому, как складывалась игра, то ничьей недовольны. Мы злы на решение арбитра в концовке, который не дал чистый пенальти.

Судью можно понять, это напряжение. Может, поддавливало, все же время было 90+7-я минута, но я не оцениваю судей», — сказал Шалимов на пресс-конференции.