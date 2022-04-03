ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Франция будет защищать титул чемпиона мираЧМ-2022: анализ каждой группы
  • 18:31
    • ЦСКА вырвал ничью в домашнем матче с «Уралом»
  • 17:58
    • «Наполи» разгромил «Аталанту» на выезде
  • 17:50
    • «Вест Хэм» вырвал победу у «Эвертона»
  • 17:34
    • «Металлург» одержал победу над «Трактором» в первом матче финала плей-офф КХЛ на Востоке
  • 16:02
    • Московское «Динамо» на выезде минимально обыграло «Краснодар»
    Все новости спорта

    Шалимов: «Урал» зол на арбитра, который не дал чистый пенальти в ворота ЦСКА

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Урал ЦСКА
    Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов прокомментировал ничью своей команды с ЦСКА (2:2) в матче 23-го тура РПЛ.

    Игорь Шалимов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Игорь Шалимов

    «Шмели» упустили победу в самой концовке игры, когда армейцы сравняли счет благодаря пенальти на 4-й добавленной к основному времени минуте.

    «Игрой мы довольны, играли с командой, которая на ходу, усилилась прилично зимой. ЦСКА показал 4 победы в 4 играх, соперник был в хорошем состоянии. До матча ничьей были довольны бы, и, если бы не пенальти, где мяч находился непонятно где.

    Если же говорить по тому, как складывалась игра, то ничьей недовольны. Мы злы на решение арбитра в концовке, который не дал чистый пенальти.

    Судью можно понять, это напряжение. Может, поддавливало, все же время было 90+7-я минута, но я не оцениваю судей», — сказал Шалимов на пресс-конференции.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Есть ли шансы у «Севильи» в Барселоне?
  • «Барселона» — «Севилья». Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
  • Обострит ли «Сочи» чемпионскую интригу в РПЛ?
  • «Сочи» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
  • Матч «Ювентуса» и «Интера» снова завершится вничью?
  • «Ювентус» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 3.42
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €500 и фрибет €15 ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьФрибет €130 новым игрокам ИгратьУвеличение депозита в 2,5 раза ИгратьБесплатная ставка 2000 рублей
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.83
  • Экспресс дня 3 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Барселона — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Сочи — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.42
  • Прогноз на матч Ювентус — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.33
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Торонто
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч СКА — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.37
  • Прогноз на матч ПСЖ — Лорьян
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.11
  • Прогноз на матч Милан — Болонья
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры