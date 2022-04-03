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    «Эмполи» в меньшинстве минимально проиграл «Фиорентине»

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    «Фиорентина» на своём поле сыграла против «Эмполи» в рамках 31-го тура чемпионата Италии. Матч завершился со счётом 1:0 в пользу хозяев.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    В первом тайме игрок «Эмполи» Федерико Ди Франческо забил гол, который после просмотра VAR отменили и команды разошлись на перерыв со счётом 0:0.

    Во втором тайме на 57-й минуте «Эмполи» остался в меньшинстве, так как Себастьяно Луперто заработал вторую желтую и был удален. А уже на 59-й минуте Николас Гонсалес смог освободиться от опеки при подаче штрафного и точным ударом головой вколотил мяч в правый угол ворот, тем самым принес победу «Фиорентине».

    Футбол. Италия. Серия А
    Фиорентина — Эмполи 1:0
    Гол: 1:0 Николас Гонсалес (58') Фиорентина: Пьетро Терраччиано, Лоренцо Венути, Никола Миленкович, Игор де Пауло, Кристиано Бираги (Алекса Терзич, 86'), Гаэтано Кастровилли (Юссеф Мале, 86'), Лукас Торрейра (Софьян Амрабат, 71'), Альфред Дункан, Николас Гонсалес (Хосе Мария Кальехон, 87'), Артур Кабрал, Риккардо Сапонара (Риккардо Соттиль, 77') Эмполи: Андреа Пинамонти, Федерико Ди Франческо (Mattia Viti, 61'), Лиам Хендерсон (Патрик Кутроне, 61'), Филиппо Бандинелли (Недим Байрами, 77'), Лео Штулац (Кристьян Аслани, 61'), Шимон Журовский, Liberato Cacace, Себастьяно Луперто, Лорензо Тонелли (Ардиан Исмайли, 28'), Петар Стоянович, Гульельмо Викарио Предупреждения: Себастьяно Луперто (45 + 3'), Лукас Торрейра (56'), Себастьяно Луперто (57'), Ардиан Исмайли (81')

    «Фиорентина» занимает 8-ю строчку турнирной таблицы Серии А набрав 50 очков, а «Эмполи» расположился на 12-м месте с 33-я балами в активе.

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