Отец Агаларова: У Гамида огромное желание играть в более сильной команде, более сильной лиге

Гамид Агаларов Фото: globallookpress.com
«Конечно, Гамид хочет уйти в более сильную команду и более сильный чемпионат. Любой молодой игрок мечтает об этом.
У Гамида огромное желание играть в более сильной команде. Но в данное время об этом говорить не стоит. У него действующий контракт, а трансферное окно закрыто.
Все, что от него зависит, он сделает. В первую очередь — для команды», — сказал Руслан Агаларов «Спорт-Экспрессу».
21-летний нападающий в текущем сезоне забил 14 голов за 21 игру в РПЛ.