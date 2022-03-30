Отец Агаларова: У Гамида огромное желание играть в более сильной команде, более сильной лиге

Отец форварда «Уфы»сообщил о желании игрока сменить клуб.

«Конечно, Гамид хочет уйти в более сильную команду и более сильный чемпионат. Любой молодой игрок мечтает об этом.

У Гамида огромное желание играть в более сильной команде. Но в данное время об этом говорить не стоит. У него действующий контракт, а трансферное окно закрыто.

Все, что от него зависит, он сделает. В первую очередь — для команды», — сказал Руслан Агаларов «Спорт-Экспрессу».

21-летний нападающий в текущем сезоне забил 14 голов за 21 игру в РПЛ.