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    «Лестер» проиграл «Ренну», но вышел в четвертьфинал Лиги конференций

    «Ренн» — «Лестер»: счет матча 2:1, обзор голов

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    В ответном матче Лиги конференций УЕФА «Ренн» одержал домашнюю победу над «Лестером» со счетом 2:1.

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    Счет в матче был открыт на 10-й минуте. Последовала передача на левый угол штрафной площади «Лестера» на Террье, а Мартен выполнил прострел в центр к линии вратарской, где Буриго оторвался от защитников и в касание отправил мяч в сетку.

    На 54-й минуте «Лисы» отыгрались. Лукман с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Фофана удачно выпрыгнул и головой отправил мяч в правый угол ворот, от штанги он зашёл в ворота.

    А на 81-й минуте Трюффер совершил рывок к штрафной площади «Лестера» по левому флангу, затем Адриен выполнил передачу на левый угол штрафной площади. Гирасси скатил мяч чуть назад к линии штрафной на Тэта, а Флавьен ударом в касание поразил правый угол ворот.

    Футбол. Лига конференций. 1/8 финала
    Ренн — Лестер 2:1
    Голы: 1:0 Бенжамен Буриго (8'), 1:1 Весли Фофана (51'), 2:1 Флавьен Тэт (76') Ренн: Dogan Alemdar, Амари Траоре, Варме Омари, Наиф Агер, Адриен Трюффер (Биргер Мелинг, 76'), Ловро Майер, Жонас Мартен (Флавьен Тэт, 58'), Батист Сантамария, Бенжамен Буриго, Гаэтан Лаборде (Loum Tchaouna, 77'), Мартен Терье (Серу Гирасси, 68') Лестер: Харви Льюис Барнс, Келечи Ихеаначо, Марк Олбрайтон (Адемола Лукман, 12'), Kiernan Dewsbury-Hall, Вильфред Ндиди (Джеймс Мэддисон, 60'), Юри Тилеманс, Люк Томас, Весли Фофана (Янник Вестергор, 78'), Даниэль Амарти, Джеймс Джастин, Каспер Шмейхель Предупреждения: Гаэтан Лаборде (47'), Наиф Агер (71'), Бенжамен Буриго (75'), Келечи Ихеаначо (90 + 5'), Варме Омари (90 + 6'), Джеймс Мэддисон (90 + 8')

    В первом матче «Лестер» победил со счетом 2:0 и по сумме двух матчей английский клуб прошел в четвертьфинал.

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    В другом матче 1/8 финала Лиги конференций «ПСВ Эйндховен» на выезде разгромил «Копенгаген» со счетом 4:0.

    В составе победителей дубль оформил Эран Захави, гол и результативную передачу записал на свой счет Марио Гетце, еще один мяч на счету Чуквунонсо Мадуэке.

    Футбол. Лига конференций. 1/8 финала
    Копенгаген — ПСВ 0:4
    Голы: 0:1 Эран Захави (10'), 0:2 Марио Гётце (38'), 0:3 Эран Захави (79'), 0:4 Чуквунонсо Мадуэке (90 + 1') Копенгаген: Карл-Юхан Юнссон, Петер Анкерсен (Elias Jelert Kristensen, 46'), Денис Вавро, Николай Бойлесен, Кевин Дикс, Йенс Стаге (Emil Hoejlund, 82'), Roony Bardghji (Noah Sahsah, 75'), Лукас Лерагер, Isak Bergmann Johannesson, Вильям Бёвинг (Давид Хочолава, 46'), Пеп Бьель (Андри-Фаннар Бальдюрссон, 82') ПСВ: Эран Захави (Винисиус, 83'), Коди Матес Гакпо (Джой Веерман, 53'), Марио Гётце (Йорбе Вертессен, 90'), Рицу Доан (Чуквунонсо Мадуэке, 83'), Ибраим Сангаре, Эрик Гутьеррес (Брума, 90'), Филипп Макс, Оливье Боскальи, Джордан Тезе, Мауро Жуниор, Йоэль Дроммель Предупреждения: Марио Гётце (37'), Кевин Дикс (45'), Денис Вавро (49'), Эрик Гутьеррес (50')

    Первый матч завершился со счетом 4:4 и по сумме двух матчей голландский клуб прошел в 1/4 финала.

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