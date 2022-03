«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» заинтересованы в услугах защитника «Торино»

Скауты «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» просматривали защитника «Торино»в матче 29-го тура Серии А с «Интером» (1:1), сообщает журналист Николо Скира.

По данным источника, селекционеры прибыли на матч именно с целью просмотра 24-летнего бразильца. Бремер отметился голом в составе туринской команды.

There were the scouts of #Liverpool and #Tottenham tonight at Turin to monitore the centre-back Gleison #Bremer during the game Torino-Inter. Just #Inter are really interested in the brazilian player for the summer #transfers window. #LFC #THFC