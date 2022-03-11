Тимощука лишили лицензии и запретили заниматься футбольной деятельностью в Украине

Анатолий Тимощук Фото: globallookpress.com
Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола принял следующие решения:
— лишить Тимощука тренерской лицензии уровня Pro, выданной Центром лицензирования УАФ;
— поручить администрации УАФ обратиться в органы государственной власти о лишении Тимощука всех государственных наград и почётных званий;
— лишить Тимощука всех титулов победителя и серебряного призёра чемпионата Украины, Кубка Украины, Суперкубка Украины;
— исключить Тимощука из официального реестра игроков сборных команд УАФ;
— запретить Тимощуку заниматься футбольной деятельностью на территории Украины пожизненно.