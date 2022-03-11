ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Маурисио Почеттино«Почеттино не будет в Париже в следующем сезоне». ПСЖ снова ошибся с тренером
  • 15:11
    • Семак поделился ожиданиями от предстоящей встречи «Зенита» с «Крыльями Советов»
  • 15:02
    • Ришар Жуве вышел в полуфинал спринта на этапе Кубка мира в Фалуне
  • 14:22
    • Фукс: Череда неудач в России закончилась. Теперь готов показать всё, на что способен
  • 13:13
    • СМИ: Ряд клубов РПЛ предложил отменить лимит на легионеров со следующего сезона
  • 12:31
    • «Реал» хочет продлить контракт с Бензема
    Все новости спорта

    Тимощука лишили лицензии и запретили заниматься футбольной деятельностью в Украине

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Футбол России РПЛ Зенит Футбол Украины Между тем
    Рассмотрено обращение комитета по этике и честной игре в отношении тренера «Зенита» из Санкт-Петербурга Анатолия Тимощука.

    Анатолий Тимощук
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Анатолий Тимощук

    Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола принял следующие решения:

    — лишить Тимощука тренерской лицензии уровня Pro, выданной Центром лицензирования УАФ;
    — поручить администрации УАФ обратиться в органы государственной власти о лишении Тимощука всех государственных наград и почётных званий;
    — лишить Тимощука всех титулов победителя и серебряного призёра чемпионата Украины, Кубка Украины, Суперкубка Украины;
    — исключить Тимощука из официального реестра игроков сборных команд УАФ;
    — запретить Тимощуку заниматься футбольной деятельностью на территории Украины пожизненно.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Уверенная победа «Атлетико»?
  • «Атлетико» — «Кадис». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • «Лилль» потеряет очки в матче с «Сент-Этьеном»?
  • «Лилль» — «Сент-Этьен». Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
  • «Орлы» выиграют, но не сохранят ворота на замке
  • «Бенфика» — «Визела». Прогноз и ставки
  • 2.52
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьСтавка без риска $50 ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €300 новичкам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.63
  • Экспресс дня 11 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Атлетико — Кадис
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Лилль — Сент-Этьен
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.52
  • Прогноз на матч Бенфика — Визела
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  1.82
  • Прогноз на матч Вест Бромвич — Хаддерсфилд Таун
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Локомотив — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Сампдория — Ювентус
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры