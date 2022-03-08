Конте: «Тоттенхэм» еще может побороться за место в Лиге чемпионов

Главный тренер «Тоттенхэма»после победы над «Эвертоном» (5:0) в 28-м туре чемпионата Англии отметил, что команда готов бороться за попадание в четверку лучших.

«Я уверен, что мои игроки и болельщики очень довольны этим выступлением. Очень важные три очка для турнирной таблицы. Мы постараемся бороться до конца за лучшую возможную позицию в таблице.

Я думаю, что мы становимся сильнее во многих аспектах. Мы должны избегать взлётов и падений и быть стабильной командой. Сейчас мы должны взять на себя ответственность.

Мы должны бороться, чтобы достичь наилучшего возможного положения и бороться за место в Лиге чемпионов. Конечно, это будет непросто. У нас должны быть амбиции, и я думаю, что мы можем это сделать», — приводит слова Конте BBC.

Календарь и таблица АПЛ

В турнирной таблице чемпионата Англии «Тоттенхэм» занимает седьмое место, имея 45 очков. «Эвертон» идет на 17 строчке с 22 очками.