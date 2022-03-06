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    «Фиорентина» сыграла вничью с «Вероной», «Сассуоло» разгромил «Венецию»

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    В матче 28-го тура чемпионата Италии «Фиорентина» на своем поле сыграла вничью с «Вероной» — 1:1.

    «Фиорентина»
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    «Фиорентина»

    За флорентийцев отличился Кшиштоф Пентек на 10-й минуте матча, за «Верону» гол забил Джанлука Капрари на 20-й минут, с пенальти.

    В параллельном матче «Сассуоло» на выезде разгромил «Венецию» со счетом 4:1.

    Дубль счету Доменико Берарди, реализовавшего два пенальти (17-я и 71-я минуты), еще по голу забили Джакомо Распадори (2-я минута) и Джанлука Скамачча (29-я, с пенальти).

    Единственный гол за «Венецию» забил Томас Хенри — 34-я минута.

    Еще в одном матче «Болонья» и «Торино» сыграли вничью — 0:0

    После этой игры «Фиорентина» занимает 8-е место в таблице Серии А — 43 очка, «Верона» — 9-е (41), «Венеция» — 18-е (22), «Сассуоло» — 10-е (39), «Болонья» — 12-е (33), «Торино» — 11-е (34).

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