«Фиорентина» сыграла вничью с «Вероной», «Сассуоло» разгромил «Венецию»

В матче 28-го тура чемпионата Италиина своем поле сыграла вничью с— 1:1.

За флорентийцев отличился Кшиштоф Пентек на 10-й минуте матча, за «Верону» гол забил Джанлука Капрари на 20-й минут, с пенальти.

В параллельном матче «Сассуоло» на выезде разгромил «Венецию» со счетом 4:1.

Дубль счету Доменико Берарди, реализовавшего два пенальти (17-я и 71-я минуты), еще по голу забили Джакомо Распадори (2-я минута) и Джанлука Скамачча (29-я, с пенальти).

Единственный гол за «Венецию» забил Томас Хенри — 34-я минута.

Еще в одном матче «Болонья» и «Торино» сыграли вничью — 0:0

После этой игры «Фиорентина» занимает 8-е место в таблице Серии А — 43 очка, «Верона» — 9-е (41), «Венеция» — 18-е (22), «Сассуоло» — 10-е (39), «Болонья» — 12-е (33), «Торино» — 11-е (34).