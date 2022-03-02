Мусаев может вернуться на пост наставника «Краснодара»

Мурад Мусаев Фото: globallookpress.com
Как сообщает «Чемпионат», специалист, который возглавляет азербайджанский «Сабах», является одним из главных кандидатов на эту должность. На днях тренер покинул Баку.
Мусаев уже возглавлял первую команду «быков» в 2020-21 годах. Кроме того, специалист практически всю карьеру проработал в клубе, начав в 2005 году с должности тренера клубной академии.
Накануне стало известно о том, что бывший наставник «Краснодара» Даниэль Фарке покинул команду. Немец не провел ни одного официального матча у руля краснодарцев.