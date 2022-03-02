Мусаев может вернуться на пост наставника «Краснодара»

Руководстворассматривает вариант с возвращениемна пост главного тренера команды.

Как сообщает «Чемпионат», специалист, который возглавляет азербайджанский «Сабах», является одним из главных кандидатов на эту должность. На днях тренер покинул Баку.

Мусаев уже возглавлял первую команду «быков» в 2020-21 годах. Кроме того, специалист практически всю карьеру проработал в клубе, начав в 2005 году с должности тренера клубной академии.

Накануне стало известно о том, что бывший наставник «Краснодара» Даниэль Фарке покинул команду. Немец не провел ни одного официального матча у руля краснодарцев.