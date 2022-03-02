Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Шамар НиколсонДень Шамара. «Спартак» отыгрался на «Кубани» за поражение в дерби
  • 00:57
    • «Ювентус» вырвал победу у «Фиорентины» в первом полуфинале Кубка Италии
  • 21:56
    • «Спартак» разгромил «Кубань» в Кубке России, у Джикии — автогол
  • 21:35
    • Абрамович объявил о готовности продать «Челси»
  • 19:57
    • Дубль Дивеева принес ЦСКА волевую победу над «Сочи» в Кубке России
  • 00:25
    • «Саутгемптон» обыграл «Вест Хэм» в 1/8 финала Кубка Англии
    Все новости спорта

    Мусаев может вернуться на пост наставника «Краснодара»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Краснодар РПЛ Футбол России
    Руководство «Краснодара» рассматривает вариант с возвращением Мурада Мусаева на пост главного тренера команды.

    Мурад Мусаев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Мурад Мусаев

    Как сообщает «Чемпионат», специалист, который возглавляет азербайджанский «Сабах», является одним из главных кандидатов на эту должность. На днях тренер покинул Баку.

    Мусаев уже возглавлял первую команду «быков» в 2020-21 годах. Кроме того, специалист практически всю карьеру проработал в клубе, начав в 2005 году с должности тренера клубной академии.

    Накануне стало известно о том, что бывший наставник «Краснодара» Даниэль Фарке покинул команду. Немец не провел ни одного официального матча у руля краснодарцев.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • ЦСКА затащит еще один домашний матч?
  • ЦСКА — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 2.33
    •
  • Сколько голов «Барыс» положит в сетку «Металлурга» Мг?
  • «Металлург» Мг — «Барыс». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • «Ириски» закончат сказку «Бохэм Вуд»
  • «Эвертон» — «Бохэм Вуд». Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.52
  • Экспресс дня 3 марта
  • Сегодня в 19:30
    •  2.33
  • Прогноз на матч ЦСКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Эвертон — Бохэм Вуд
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  2.12
  • Прогноз на матч Балтика — Чайка
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Вашингтон — Каролина
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Ястремская — Букша
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Голубич — Дьяченко
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.43
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Питтсбург
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры