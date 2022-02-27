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    Футбольная ассоциация Англии объявила об отказе играть с Россией

    Футбол Календарь ЧМ-2022 по футболу Прогнозы на ЧМ-2022 Сборная России Футбол России Сборная Англии Футбол Англии ЧМ-2022 Между тем
    Футбольная ассоциация Англии (FA) объявила, что не будет проводить матчи с командой России в обозримом будущем в связи с ситуацией в Украине.

    Сборная Англии
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    Сборная Англии

    «Из солидарности с Украиной и в знак искреннего осуждения зверства, совершаемого российским руководством, FA может подтвердить, что мы не будем играть с Россией на международном уровне в обозримом будущем.

    Это включает потенциальные матчи на любом уровне во взрослом и молодежном футболе», — говорится в заявлении, размещенном в твиттере представителя FA.

    Напомним, что 24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения военной «спецоперации» в Донбассе. По требованию Роскомнадзора российские СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.

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