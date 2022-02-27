Футбольная ассоциация Англии объявила об отказе играть с Россией

(FA) объявила, что не будет проводить матчи с командой России в обозримом будущем в связи с ситуацией в Украине.

«Из солидарности с Украиной и в знак искреннего осуждения зверства, совершаемого российским руководством, FA может подтвердить, что мы не будем играть с Россией на международном уровне в обозримом будущем.

Это включает потенциальные матчи на любом уровне во взрослом и молодежном футболе», — говорится в заявлении, размещенном в твиттере представителя FA.

Напомним, что 24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения военной «спецоперации» в Донбассе. По требованию Роскомнадзора российские СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.