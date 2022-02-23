Тедеско: «Реал Сосьедад» дома будет играть по-другому

Главный тренер «Лейпцига» Доменико Тедеско поделился ожиданиями перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы против «Реал Сосьедада».

«Я думаю, что "Реал Сосьедад" дома будет играть по-другому, а не как в первом матче. Они постараются и будут играть в свой футбол перед фанатами.

Однако временами они будут придерживаться и той игры, какую показали в первой встрече. Они не сбаваляют темпа после потери мяча.

Они будут стараться быть компактными на протяжении всей игры, хорошо защищать штрафную площадь и быть очень опасными на контратаках и при стандартных положениях. У них много отличных качеств — например, они хорошо владеют мячом.

Это матчи плей-офф и к ним нужно подходить, зная, что игра может перейти в экстра-таймы или серию пенальти. Терпение и смекалка важны. Я действительно с нетерпением жду этой игры», — приводит слова Тедеско пресс-служба «Лейпцига».

Первая встреча в Германии завершилась со счетом 2:2. Ответная игра пройдет в Сан-Себастьяне 24 февраля.