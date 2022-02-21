Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Гарет БэйлТрансферный дайджест. 15-21 февраля
  • 21:08
    • ЦСКА арендовал у «Эвертона» Гбамена
  • 21:35
    • Объявлены составы сборной России на этапы Кубка мира и Кубка IBU
  • 16:53
    • Надаль: Медведев рано или поздно станет первой ракеткой мира
    Все новости спорта

    Эмери прокомментировал предстоящий матч с «Ювентусом» в Лиге чемпионов

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Лига чемпионов Футбол Испании Вильярреал Футбол Италии Ювентус
    Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери прокомментировал предстоящий матч с «Ювентусом» в 1/8 Лиги чемпионов. Он состоится 22 февраля на стадионе «Керамика».

    Унаи Эмери
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Унаи Эмери

    «За "Ювентус" играют футболисты, выступающие за сборные своих стран, у каждого из них много опыта. Однако у нас тоже есть такие игроки: Пау Торрес, Рауль Альбиоль, Хуан Фойт.

    Мы старались для того, чтобы быть здесь, мы хотим признания не только за игру, но и за то, что побеждаем. Мы должны требовать от себя большего. Мы здесь потому, что заслуживаем этого.

    "Ювентус" — это команда, которая заслуживает уважения. Это самая титулованная команда Италии, и они знают, что такое победа в Лиге чемпионов. Там играют прекрасные футболисты. У Влаховича 18 голов в этом сезоне. "Ювентус" — качественная команда, которая голодна до побед», — цитирует Эмери официальный сайт УЕФА.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Челси» выиграет у «Лилля» с крупным счетом?
  • «Челси» — «Лилль». Прогноз и ставки
  • 4.75
    •
  • «Ювентус» проиграет и ни разу не забьет на поле «Вильярреала»?
  • «Вильярреал» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 2.58
    •
  • У Медведева будут проблемы в матче с Пэром?
  • Медведев — Пэр. Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.05
  • Экспресс дня 21 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  4.75
  • Прогноз на матч Челси — Лилль
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.58
  • Прогноз на матч Вильярреал — Ювентус
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Медведев — Пэр
  • Теннис
  • Завтра в 18:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Флорида — Нэшвилл
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  5.15
  • Прогноз на матч Вильярреал — Ювентус
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Эванс — Рублев
  • Теннис
  • Завтра в 18:00
    •  2.57
  • Прогноз на матч Хачанов — Де Минаур
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •  5.25
  • Прогноз на матч Челси — Лилль
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры