Эмери прокомментировал предстоящий матч с «Ювентусом» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Вильярреала»прокомментировал предстоящий матч с «Ювентусом» в 1/8 Лиги чемпионов. Он состоится 22 февраля на стадионе «Керамика».

«За "Ювентус" играют футболисты, выступающие за сборные своих стран, у каждого из них много опыта. Однако у нас тоже есть такие игроки: Пау Торрес, Рауль Альбиоль, Хуан Фойт.

Мы старались для того, чтобы быть здесь, мы хотим признания не только за игру, но и за то, что побеждаем. Мы должны требовать от себя большего. Мы здесь потому, что заслуживаем этого.

"Ювентус" — это команда, которая заслуживает уважения. Это самая титулованная команда Италии, и они знают, что такое победа в Лиге чемпионов. Там играют прекрасные футболисты. У Влаховича 18 голов в этом сезоне. "Ювентус" — качественная команда, которая голодна до побед», — цитирует Эмери официальный сайт УЕФА.