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    Вернидуб — о победе над «Брагой»: Это еще ничего не значит, впереди ответный матч

    Футбол Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы Лига Европы Шериф Брага
    Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб дал комментарий после матча 1/16 финала Лиги Европы против «Браги» (2:0).

    Юрий Вернидуб
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    Юрий Вернидуб

    «Хочу поздравить болельщиков и клуб с победой. Но это ничего не значит. 24 февраля у нас ответный матч. Я знаю силу "Браги". Респект и уважение обороне, за которую мы переживали. Я благодарен всем футболистам.

    Мы отразили игру "Браги", у них в разгаре чемпионат, они сыграны, у нас чемпионата не было. Задача была сыграть от обороны. Впервые сыграли 5-2-3, команда справилась.

    Я рад за тех ребят, которые ушли. Это плюс клубу, мы показали, что можем воспитывать футболистов и отдавать в более сильные клубы. Были предложения по Траоре и Дуланто. Я рад, что они выбрали "Шериф", они понадобятся команде», — передает слова Вернидуба официальный сайт УЕФА.

    Ответный матч пройдет 24 февраля в Португалии.

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