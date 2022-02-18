Семин: После провального старта матча «Зенит» правильно заиграл против «Бетиса»

Бывший наставник «Локомотива»прокомментировал поражение «Зенита» от «Бетиса» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы (2:3).

«Это был замечательный матч, "Зенит" порадовал. Сине-бело-голубые отлично играли, за исключением первых двадцати минут. Питерцы плохо вошли в игру, слишком много позволяли испанцам. Но молодцы, смогли переломить ход встречи, вернулись в матч, сократили разницу.

После провального старта матча "Зенит" правильно заиграл против "Бетиса": смело, агрессивно, в прессинг. Может ли "Зенит" претендовать на победу в Испании? Если они будут играть так же, как в первые двадцать минут сегодня — шансов не будет совсем.

Нам нужно помнить о том, что это всего лишь первый официальный матч "Зенита" после зимней паузы. Они довольно качественно подготовились к этому матчу. Из новичков порадовал Сергеев. В нескольких моментах он сыграл просто шикарно. Юри Алберто на футбольном поле сегодня я не увидел», — цитирует Семина «Спорт-Экспресс».

Ответный матч состоится 24 февраля в Севилье.